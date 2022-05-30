’Ezop’ tarih sahnesinde yeniden hayat buldu

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali’ne katılarak ’Ezop’ oyununu sahneledi.

Metropolis Antik Kenti Amfi Tiyatrosunda, alanın tarihi yapısına uygun olarak sahnelenen ’Ezop’, usta sanatçıların da katılımıyla seyirciler tarafından beğenilerek izlendi. Kostümleri, dekorları ve hikayesi ile Metropolis Amfi Tiyatrosu’na uygun olan ’Ezop’, İzmirli seyircilerden tam not aldı.

"Çok güzel bir ’Ezop’ oyunu seyrettik"

’Ezop’ oyunu ile büyülendiğini belirten usta oyuncu Salih Kalyon, "Çok güzel bir ’Ezop’ oyunu seyrettik. Hepinizi yürekten kutluyoruz. Tarsus Belediye Başkanımıza ve bu güzel oyunu bizlerle buluşturmak için imkan verdiği kıymetli emekçilere, oyunculara sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel ’Ezop’ oyununu bu tarihi yapı içerisinde bizlere sahnelediniz. Bunu hiç unutmayacağız, bizim için çok güzel ve önemli bir geceydi. Herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarsus il olmadı hala ama gönlümüzde bir ilden çok daha güzel işleri var"

Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncularını tebrik eden ve iyi temennilerde bulunan usta oyuncu Zihni Göktay, "Oynanması çok zor bir oyundur Ezop. Savunduğu fikirler, savunduğu güzellikler çok önemlidir. Umarım insanlarımıza ders olur. Antik Yunan ve Roma’da oynanan oyunların bu tarihi mekanda tekrar sahnelenmesi çok özel. Bu sebeple Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncularına oyun seçiminden düşünülmüş en ince detayına kadar teşekkür ediyor, sevgiyle selamlıyorum. Hepsi benim meslektaşlarım. Ben 64 yaşında Tarsus İdman Yurdu davetiyle Tarsus’a geldim. Tarsusluların yaptıkları o güzel humusları yedik. Tarsus’ta çok güzel anılarım var. Tarsus il olamadı hala ama gönlümüzde bir ilden çok daha güzel işleri var" diye konuştu.

"Tarsus Şehir Tiyatrosu ışıldayan bir ekip"

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Festival Koordinatörü Metin Güler ise "Tarsus Şehir Tiyatrosunu, ışıldayan ve gittiği her yere o ışığını taşıyan umut katan çok dinamik ve keyifli oyunlar ile belleğimizde çok kısa zamanda kaliteli bir yer kaplayacak bir tiyatro olarak görüyorum. Sahneden seyirciye yansıyan çok keyifli bir enerji görüyorum. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.