Ezginin Günlüğü sevenleriyle buluştu

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), Ezginin Günlüğü’nü Tarsuslu hayranlarıyla buluşturdu.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan topluluk, unutulmaz şarkılarıyla dinleyicinin gönlünü fethetti. Coşkulu bir kalabalığın olduğu konserde, Benim Adım Ebruli, Aşk Hiç Biter Mi, Aygız, Sevdadandır gibi efsaneleşmiş şarkılar seslendirdi.

Konser sonunda sanatçılar, Tarsuslu hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.