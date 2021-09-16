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Ezginin Günlüğü Mersinliler ile buluşacak

Ünlü grup Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sevenleriyle buluşacak.

MERSİN 16.09.2021, 09:57
Ezginin Günlüğü Mersinliler ile buluşacak

Ünlü grup Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sevenleriyle buluşacak.

Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valéry, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi, gibi çeşitli Türk ve dünya şairlerinin şiirleri üzerine besteler yaparak her dönem gençliğin ve her kesimden dinleyicinin dilinden düşmeyen şarkılarıyla Ezginin Günlüğü, 17 Eylül 2021 Cuma saat 20.00’de Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda Mersinlilerle buluşacak.

Ücretsiz olacak konserde, başta Düş Sokağı olmak üzere, Mutlu Aşk Yoktur, Ala Gözlü Yar, Ebruli, Küçelere Su Serpmişem, gibi efsaneleşmiş şarkılar seslendirilecek.

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