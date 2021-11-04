Evlenecek ihtiyaç sahiplerine tuvalet ve gelinlik desteği

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, mutlu bir yaşam hayali kuran ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak tuvalet ve gelinlik desteği sağlıyor.

Başta pandemi süreci olmak üzere her alanda büyük dayanışma örneğinin sergilendiği Mezitli’de, hayırseverler tarafından bağışlanan gelinlik ve nişanlıklar, gerekli temizlik ve bakım işleminden geçirilerek, ihtiyaç duyan vatandaşlara verilmeye başlandı. Belediye hizmet binasında bulunan Dayanışma Evinde sergilenen gelinlikleri almak için Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurulabiliyor.

Mezitli’de yaşayan vatandaşların eşi az görülür bir dayanışma örneği sergilediğine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bir hayırseverimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere belediyemize bağışlanan gelinlikleri birlikte yeni bir yaşam hayali kuran gençlerimize ulaştırmak istiyoruz. Ekonomik sıkıntının en yoğun hissedildiği günümüzde gençlerimizin evlilik hayallerine katkı sunmak amacıyla temizlik ve bakım işleminden geçirdiğimiz gelinliklerimizi Dayanışma Evimizde sergilemeye başladık. Gençlerimiz, Belediyemizin girişinde bulunan Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlilerine başvuru yaparak talepte bulunabilecekler. Büyük bir duyarlılık göstererek Mezitli’de yaşayan insanlar hayırseverdir olgusunu bir kez daha ispatlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, evlenen tüm çiftlerimize, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.