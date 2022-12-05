Evlat edindikleri çocuk otizmli ve epilepsi hastası çıktı ama bakmaktan vazgeçmediler

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 yıl önce 10 aylıkken evlat edindikleri ve 2 yaşında otizmli ve epilepsi hastası olduğu ortaya çıkan çocuklarına gözü gibi bakan aile, hayırseverlerden destek bekliyor.

İlçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi’nde ikamet eden Atıcı ailesinin 37 senelik evliliğinde çocukları olmadı. Bunun üzerine aile 11 yıl önce 10 aylık Ali Galip’i evlat edindi. 2 yaşına kadar normal bir bebek gibi bakılan Ali Galip’in otizmli ve epilepsi hastası olduğu ortaya çıktı. Şu anda 11 yaşında olan çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan aile ekonomik olarak zor günler geçirmeye başladı. İşçi emeklisi baba Cumali Atıcı, çocuğunun ihtiyacını karşılamak için duyarlı ailelerden destek istedi.

Çocuklarının rahatsızlığı ve bakımının fazla olması nedeniyle maddi imkanlarının yetmediğini belirten Cumali Atıcı, “Biz 37 senelik evliyiz, çocuğumuz olmadığı için oğlumuzu evlat edindik. Getirdiğimizde 10 aylıktı, bir şey yoktu, 2 yaşından sonra hastalığı meydana çıktı. 11 yıldır yanımızda kendi öz evladımızdan ayırt etmiyoruz. Otizmli ve epilepsi hastası, dikkat dağınıklığı hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor, yemek içmek gibi durumu yok, biz yedirip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yemekte seçici oluyoruz. Ayda 2 bin lira bez parası ödüyoruz. Tuvalet ihtiyacını söyleyemiyor yani kısaca tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Şu an emekliyim, emekli maaşıyla yaşamaya çalışıyoruz. Devletimizden evde bakım aylığı alıyoruz, başka bir gelirimiz yok” dedi.