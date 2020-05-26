Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
377.780
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3313
EURO
7.4186

Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE BİR KİŞİ, EVİNİN BALKONUNDA UÇAMAYAN EBABİL KUŞU BULDU

Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE BİR KİŞİ, EVİNİN BALKONUNDA UÇAMAYAN EBABİL KUŞU BULDU

26 Mayıs 2020 Salı 09:54
6 Okunma
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin balkonunda, uçamayan ebabil kuşu buldu.

İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi’nde ikamet eden Abdurrahim Sarisu, sabah kalktığında balkonunda uçamayacak durumda bir kuş buldu. Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğunu öğrenen Sarisu, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Kuşu yaralı bir şekilde teslim alan görevliler, ebabil kuşunu Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edeceklerini ve gereken tedavilerinin yapılmasının ardından kuşun doğal ortamına salınacağını ifade ettiler.

Balkonlarında kuşu bulduklarında şaşırdıklarını belirten Sarisu, küçük oğlu Ensar’ın ebabil kuşunu çok sevdiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim