Evinde uyuşturucu ile yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Atayurt Mahallesi’nde bir şahsın evinde arama yaptı. Aramada 10 gram esrar, bir hassas terazi, 8 adet uyuşturucu hap ile bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 49 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.