"Evimiz Atölye Projesi" Kırklarsırtı Mahallesi’nde başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de paydaşı olduğu “Evimiz Atölye Projesi” Tarsus Kırklarsırtı Mahallesi’nde de başladı.

Gizli iş gücünü ortaya çıkartmayı hedefleyen proje ile kadınların hem ev ekonomilerine kazanç elde etmeleri, hem de sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Kırklarsırtı Mahallesi muhtarlık binası yanında bulunan alanda başlayan ve 4 hafta sürecek eğitim projesine 80 kadın katılım gösteriyor.

"Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek" sloganıyla yürütülen projede, eğitim çalışmaları sonunda kadınlara katılım belgeleri verilecek.