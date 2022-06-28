EuroVelo- Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması başladı

Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması Programı’ başladı. İki gün sürecek programın açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin tarihine gelmiş en çok ‘bisiklet’ ve ‘bisiklet yolu’ kelimesini kullanan belediye başkanı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘EuroVelo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması Programı’nın açılışına katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonunda gerçekleştirilen Saha Çalışması Programının açılışına, Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Belediye başkanı olduktan sonra ben de bisiklet tutkunu oldum”

Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, yararlı bir çalışma olmasını umut ettiğini belirterek, “Belediye başkanı olduktan sonra Mersin’de yaşayan bisiklet severler beni de bisiklet tutkunu yaptılar. Farklı yapılar altında hem en büyük ilçemiz olan Tarsus’ta hem de Mersin merkezde örgütlenen bisiklet severler, sadece bu hobilerini ya da bu alışkanlıklarını yerine getirmekten öte, bisikletin kentte yaygınlaşması için de çok önemli katkı sunuyorlar. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Programda hem Tarsus’tan hem de Mersin’den katılımcıların yer aldığını kaydeden Seçer, “Bizlerle bu çalışmalara katılan, bizlere ışık olan, yol açan, yol gösteren gerçekten bu insanlar. Bu insanların görüşleri, birikimleri, değerlendirmeleri doğrultusunda yol haritası belirliyoruz. Asıl işi bilenler, işin içinde olanlar ve işe hakim olanlar. O açıdan da 3 yıldır bir fark olduğunu gözlemliyorum. Bir değişim, bir gelişme olduğunu; en azından kentte bisiklet bu kadar konuşulmazken bisiklet konuşuluyor. Mersin tarihine gelmiş en çok ‘bisiklet’ ve ‘bisiklet yolu’ kelimesini kullanan belediye başkanı olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in yolları havaalanı yolu gibi olmaya başladı”

Yaptıkları cadde ve bulvar çalışmalarında bisiklet yolu yapmaya özen gösterdiklerinin de altını çizen Seçer, “Doğal olarak bu kadar işin içinde olunca da yaptığımız bütün projelerde, yol projelerinde hemen soruyorum; ‘Bu ölçüler yeterli mi, bisiklet yolu yapıyor muyuz’. İlk aklıma gelen o oluyor. Bakın dikkat edin yeni çalışmalarımıza, yeni açtığımız bulvarlarda çok güzel bisiklet yollarımız oldu. Şimdi 3. Çevre Yolunda 6 kilometrelik yeni bir revize çalışmamız var. Geçtiğimiz hafta sonu da o yolu kullandım. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel ve güvenli. Güvenlik şeridini oluşturan delinatörler hem görsel açıdan güzel hem güvenliği sağlıyor. Mersin’in yolları havaalanı yolu gibi olmaya başladı. Emeği geçen tüm teknik arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu da bisiklete ilgiyi arttırıyor. Ben daha çok taşıtla seyahat ederken bisiklet yollarında bisiklet görmek isterim” şeklinde konuştu.

“İzmir ve Konya’dan sonra Türkiye’de 3. büyükşehir belediyesiyiz”

15 yıllık Bisiklet Master Planı hazırlandığını belirten Seçer, “15 yıllık Bisiklet Master Planı hazırlandı. İzmir ve Konya’dan sonra Türkiye’de 3. büyükşehir belediyesiyiz. Bir projeksiyonunuz, planınız yoksa rotu boşalmış araba gibi nereye gittiğinizi bilemezsiniz ama bir planınız, projeksiyonunuz olursa ne yaptığınızı da bilebilirsiniz ve bu plan içerisindeki dahil ettiğimiz ilçelerde de Bisikletli Turizm Ağı Planını yaptık. Mersin nedir, iklimi nedir, topoğrafyası nedir, coğrafyası nedir, güvenlik durumu nedir, sosyo-kültürel yapısı nedir? Buraya dünyanın değişik yerlerinden gelecek olan insanlar burada ne ile karşılaşacak? Farklı bir şeyler görmek ister” dedi.

“Turizmin gelişmemesinde en önemli faktör bilinmezlik”

Mersin’in muazzam tarihi, kültürü ve zenginliği olan bir kent olduğunun altını çizen Seçer, “Bunun için Bisikletli Turizm Ağı Planı önemli. Tarsus’un merkezi sadece bu hinterlandın, bu ülkenin değil, tüm dünya coğrafyasında en kadim yerleşim yerlerinden biridir. Tarsus deyince 12 bin yılı konuşuyorsunuz. Biz bunları tanıtamıyoruz. İşte bu tip çalışmalar ülkenin tanıtımına çok önemli fayda sağlayacak çalışmalar. Neden Mersin bilinmiyor? Neden Türkiye’ye turist gelmiyor? Mutlaka birçok faktör var ama en önemli faktörlerin başında da bilinmelik var. Yani sen çok nadide bir çiçeksin, dağın eteklerinde, Torosların eteklerinde ama senden kimsenin haberi yok gibi bir durum söz konusu. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Yeni gelecek olan otobüslerin tamamında bisiklet aparatı mevcut”

KentBis uygulaması hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, “Şehirde bisiklete olan ilgiyi arttırmak için KentBis uygulamasını önemsiyoruz. Şu anda bizim 73 bin üyemiz var. Kart taşıyor bu vatandaşlar ve o bölgede 85 bisiklet, 6 istasyon ve 7 adet mini bakım istasyonumuz var. Özellikle sahil şeridinde ben de bisiklet kullanıyorum, sabah sporlarına çıkıyorum haftanın belirli günleri. Son derece keyifli. Bisiklet yollarında bazı sorunlar yaşanıyor. Vatandaşlarımız zamanla buna adapte olacak” şeklinde konuştu.

Bisikletlerin toplu taşıma araçlarında rahatlıkla taşınması için de çaba sarf etmek gerektiğini belirten Seçer, “Onun için de özel aparatlar var. Şu anda mevcuttaki otobüslerin 25’inde var. 118 adet CNG’li limon otobüsümüz daha geliyor ve bunların tamamında bisiklet aparatı olacak” ifadelerini kullandı.

“Bisiklet festivallerini çok önemsiyoruz”

Festivallerin farklı bölgelerdeki insanları bir araya getirme özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Bisiklet festivallerini önemsiyoruz. Farkındalık oluşturmak, insanların bir araya gelmesini sağlamak, özellikle şehir dışından gelecek ya da dünyanın farklı yerlerinden bu festivallere katılacak insanlara Mersin’i tanıtmak açısından muazzam bir katkı yapıyor. Bir tanesi Mersin merkez, Erdemli ve Silifke’yi içeren Caretta Bisiklet Festivali. Bir diğeri de geçtiğimiz günlerde benim de katıldığım birincisini yaptığımız Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali. Bunlar her geçen yıl daha da renklenebilir. Tarsus’ta gerçekleşen festivalin o güzelim şehre ne kadar renk kattığını gördük. Misafirlerimiz orada belediyemize ait kampta kaldı ve çok mutlu ayrıldıklarını duydum. Onları konuk ettik, Berdan Nehri’nin kenarında Gençlik Kampımızda. Muazzam şeyler bunlar. Kentimiz için barış, huzur böyle olur. İnsanlara dokunacaksınız, gelecek, gidecek, kentinizi tanıyacak. Sportif, kültürel etkinlikler yapacaksınız. Bisiklet çok yönlü düşünülebilir. Hem sağlıklı yaşam için hem ekonomik bir ulaşım için hem çevre dostu ama her şeyden önemlisi insanları bir araya getirebilecek en önemli etkinlik, sportif faaliyet. Onun için çok önemli bir uğraş alanı ya da hobi ya da sevgi alanı diye düşünüyorum.”

Bisiklet parkları yaygınlaştırılacak

Seçer, bisiklet kullanıcıları için park sorunlarını da ortadan kaldırmak istediklerini ifade ederek, “Bisiklet için otopark da lazım. Daha doğrusu bisiklet park da lazım otoparkların içerisinde. Biz bunu da düşündük. Bundan sonra yapacağımız otoparklarda bisikletlerin de parkına yer vereceğiz. Çok yakın bir tarihte kullanıma açacağımız 350 araçlık Tevfik Sırrı Gür Lisesi Katlı Otoparkında bisiklet severleri de düşündük. 40 bisikletin ve motosikletin park edeceği park yerini yaptık. Arabayla gelen de oraya arabasını park edebilir ama bisiklet, motosiklet ile gelen de park edebilir” dedi.

Metro istasyonlarında da bisiklet parkları yer alacak

Başkan Seçer, inşaatı devam eden metro istasyonlarında da otopark planı yaptıklarını söyledi. Seçer, “Metro istasyonlarımızda da bin 600 araçlık otopark planımız var. Proje içerisine koyduk zaten. İstasyonlarımızın 4’ünde 240 bisiklet, 106 motosikletin park yapabileceği alanları da ayırdık, çünkü bizim Metro projesinde istasyonlarda otopark da var. İnsanlar Mezitli’den merkeze gelmek istiyor. Mezitli’de arabasından insin metronun otoparkına park etsin, metroya binsin, buraya gelsin” diye konuştu.

“Bu çalışmanın Mersinimizin var olan değerine değer katmasını ümit ediyorum”

Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Özenir ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MEDEKA Turizm Komitemizin projesi olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışmada, Mersin’in yakın zamanda gerçekleştirdiği güvenli bisiklet yolu ile bisikletli ulaşım hamlesini birkaç adım daha ileriye taşımaya yardımcı olmaya, var olan vizyonuna ve belirlenmekte olan stratejilere katkı sunmak istiyoruz. Bunu yeşil dönüşümün başladığı, karbon ayak izinin azaltılmaya çalışıldığı bir süreçte kolaylaştırıcı bir hamle olarak öneriyoruz şehrimize. Bu çalışmanın Mersinimizin var olan değerine değer katmasını ümit ediyorum” dedi.

İkinci gününde saha çalışması ile devam edecek

Konuşmaların ardından Feridun Ekmekci tarafından ‘EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’, ‘Bisiklet Stratejileri ve Uluslararası Kampanyalar’ hakkında bilgiler verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yapılan sunumda da mevcut durum ve planlı çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı.

Ekmekci tarafından ‘EuroVelo Sürecinin Aktörleri’ hakkında katılımcılar bilgilendirilirken, Adnan Cangir, ‘Bisiklet Stratejileri-Uluslararası Ağlar’, Feridun Ekmekci de ‘Uluslararası Kampanyalar Erasmus, Sport Projeleri’ hakkında konuştu.

Yarın da Mersin saha çalışması çerçevesinde istekli katılımcılar eşliğinde 30 kilometrelik Mersin bisiklet yolu ve okul yolu sürüşü yapılacak. Ardından Tarsus saha çalışması yapıldıktan sonra da ofis çalışması çerçevesinde teknik rapor hazırlığı ve görüş öneriler tamamlanarak program sona erecek.