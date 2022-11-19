Etkinlik ve Sanat Merkezinde etkinlikler bitmiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Etkinlik ve Sanat Merkezinde, çocuklara yönelik her gün birçok etkinlik yapılıyor. Okulların ara tatil döneminde de etkinlikleri artıran merkezden mutluluk yayılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesinden gelen çocukların da olduğu programda, çocuklar ilk olarak yerli ve yabancı eğlenceli birçok çocuk şarkısıyla zumba yaptı. Ardından Survivor Eğlence Parkındaki parkurda yarıştı. Resim atölyesi sonrası çocuklar ayrıca el işi malzemelerden kedilerine hatıra kitap ayracı yaptı.

“Her gelen çocuk buradan eğlenerek, güler yüzle ayrılıyor”

Etkinlik ve Sanat Merkezi Sorumlusu, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehtap Aydıncı, “Burada çocuklarımıza resim atölyesi, dikkat atölyesi, geleneksel sokak oyunları, geri dönüşüm atölyesi, taş boyama, İngilizce atölyelerimizi devam ettiriyoruz. Burada yaptırdığımız etkinliklerimizde çocuklarımızı mental olarak rahatlatıp motivasyonları yükseltiyoruz. Ara tatil sürecinde Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyemiz de buraya misafir oldu. Çocuklarımızla dolu dolu çocuk zumbası yaptırdık, ayraç yaptırdık. Resim atölyemiz oldu. Survivor alanımızda yarışlarımız oldu. Her gelen çocuk buradan eğlenerek, güler yüzle ayrılıyor. Biz de bundan çok memnun kalıyoruz” dedi.

“Burası çok güzel bir yer”

Etkinlik ve Sanat Merkezini çok sevdiğini söyleyen 8 yaşındaki Alin Coşkun, “Burada çok eğlendim, dans ettim, şarkı söyledim, ayraç yaptım, boyama yaptım. Burada şarkılar söyledim. Parkurda yarıştık. Burası çok güzel” diye konuştu.

“Parkurlarda oyun oynadık, etkinlikler yaptık

Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesine giden 11 yaşındaki Yasemin Hasret Erdeveci ise “Burayı çok sevdim, çok güzel bir yer. Elimden geldiğince buraya gelmeye çalışacağım. Burada çok güzel parkurlarda oyun oynadık, etkinlikler yaptık, ayraç yaptık, dans ettik, şarkı söyledik. Burayı çok beğendim. Buraya hep gelmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.