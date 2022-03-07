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"Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla düzenlediği etkinliklerde buluşturuyor.

MERSİN 07.03.2022, 11:16
"Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla düzenlediği etkinliklerde buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde düzenlenen “Eşitlikten Vazgeçmiyoruz” paneline Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin daire başkanları katılım gösterdi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda halka açık olarak iki saat boyunca devam eden panelin açılış konuşmasını Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir yaptı. Panelin moderatörlüğünü Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Arzu Günay yürütürken, Prof. Dr. Halis Dokgöz ile avukat Hülya Gülbahar’ı panele katılanlar ilgiyle dinledi.

’Kadınların hak arayışlarında her zaman yanlarındayız”

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, kadına yönelik şiddetin toplumun en büyük sorunu olduğunu belirterek, “Bu da tabii ki yasaların tam olarak uygulanamamasından kaynaklanıyor. Biz Mersin Barosu olarak kadına yönelik şiddeti en üst perdeden kınıyoruz. Mersin Barosu’nun ‘Kadın Hakları Merkezi’, kadına yönelik şiddet eylemlerinde 7/24 kadın vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Biz kadınların hak arayışlarında Mersin Barosu ve avukatları olarak her zaman yanlarında olacağımızı taahhüt ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de bahsettiği üzere toplumuzdaki geri kalmışlık kadına yönelik daha çok kusurdan ve ihmalden kaynaklanıyor. Umarım ilerleyen günlerde özellikle ülkemizde kadına yönelik hak arayışlarının yasalarla birlikte uygulanabilir olduğu bir toplum ve bir yasal zemin oluşturulur” diye konuştu.

Türkiye’de 16, 17 kadın meslektaşının Baro Başkanlığı görevini yürüttüğünü, bu sayının daha da artmasını dilediğini ifade eden Özdemir, “Bugüne kadar Mersin Barosu’nun başında hiçbir zaman kadın meslektaşımız olmadı. İlerleyen günlerde bunun da olmasını temenni ediyorum. Çünkü kadının olduğu yerde güzellik olur” dedi.

Panelin moderatörlüğünü yapan ve aynı zamanda Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin Başkanı olan Arzu Günay, Kadın Hakları Merkezi’nin kuruluş amacı ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, Prof. Dr. Halis Dokgöz, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘kadın cinayetlerinin adli tıp boyutundan değerlendirilmesi’, ‘şiddet nedir?’, ‘şiddetin sınıflandırılması’, ‘şiddet türleri’, ‘kadınların şiddete uğradığı ilişkilere dair faktörler’, ‘kadına yönelik şiddet verileri’ konularında detaylı bir konuşma yaptı.

Avukat Hülya Gülbahar ise ‘aile şerhi maddesi’, ‘nafaka hakkı ve çeşitleri’, ‘yargı paketlerindeki adaletsizlik’, ‘aile hukuku’ konularını aktardı. Konuşmaların ardından Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ve paneldeki tüm konuşmacılara çiçek ve plaket verdi. Panel kapsamında açılan ‘Mersin’in Kadın Fotoğrafçılarının Gözünden Kadınlar’ isimli fotoğraf sergisi de büyük ilgi gördü.

Üretici kadınlar stantlardaki yerini aldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda 8 Mart’a özel olarak kurulan üretici kadın stantlarında el emeği göz nuru ürünler satışa sunulmaya başlandı. 8 Mart da dahil olmak üzere açık kalacak stantlarda kadınlar hem el emeklerini ekonomik değere dönüştürüyor hem de diğer stantlardaki üreticilerle tanışma fırsatı yakalıyor. Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda kadınlar el işinden yöresel yiyeceklere, hediyelik eşyalardan duvar süslerine kadar pek çok farklı ürünlerle yer alabiliyor. Stantlar sayesinde tüketicilerin yöresel ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasına da olanak sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde ise basketbol, futbol, badminton, dart, masa tenisi ve voleybol branşlarında etkinlikler düzenleniyor. Halka açık olan etkinlikler keyifli anlara sahne olurken, vatandaşlar hem eğleniyor hem de spor yapma fırsatı yakalıyor. Ayrıca müzik dinletilerinden zumbaya kadar farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Üretici kadınlardan Hilal Bayar, stantlardan elde ettikleri gelirle birçok konuda kendilerine katkı sağlayabildiklerini ifade ederek, “Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu organizasyonu bize sağlayan tüm görevlilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burası bizim için büyük bir fırsat. Emeklerimizin, yaptığımız her şeyin karşılığını alabildiğimiz yerlerden biri. Çok mutluyuz, motive oluyoruz. Çeşitli arkadaşlarla tanışıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımın emeklerini sattıkça yaşadığı mutluluğu görünce ben daha mutlu oluyorum. İnsanlar burada güçlü olduğunu hissediyor çünkü eline maddi gücünü alabiliyor. Güçlü bir kadın olmak, ayaklarının üstünde durabilmek çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

3 yıldır dekoratif el sanatları hocası olan ve ürünleriyle stantlarda yerini alan Yasemin Birbudak ise “Gördüğünüz gibi çok renkli, çok hareketli, çok canlı bir etkinlik oldu. O yüzden çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Mersin’de kadına çok güzel değer veriliyor. Zaten şehrimizde Kadın Daire Başkanlığı var biliyorsunuz. O yüzden güzel şeyler olacağına inanıyorum ama toplum genelinde kadınlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsak bütün iş bize düşüyor, annelere. Çocuklarımızı güzel yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

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