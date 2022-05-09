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Eren Bülbül’ün adı Akdeniz’e yaşayacak

Mersin’de, Akdeniz Belediye Meclis üyelerinin oyçokluğu ile Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka, ’İyi ki varsın Eren-Eren Bülbül’ adının verilmesini içeren gündem maddesi kabul edildi. Geçen ayki mecliste de görüşülen aynı teklif, muhalif meclis üyelerinin oyçokluğu ile reddedilmişti.

MERSİN 09.05.2022, 15:47 09.05.2022, 15:59
Eren Bülbül’ün adı Akdeniz’e yaşayacak

Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi. Mahallelerin asfalt ve kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere, İller Bankası veya diğer bankalardan KDV dahil 20 milyon TL karşılığı teminat mektubu alınması, bu anlamda her türlü iş ve işlemleri yapmaya Başkan Gültak’ın yetkilendirilmesi için meclis kararı alınması amacıyla sunulan önergenin gündeme alınmasından sonra diğer maddelere geçildi.

“Borçlanma talebi değil”

Meclise sunduğu önergenin içeriği hakkında bilgi veren Başkan Gültak, “Bizim kendi kaynaklarımızla bitüm almamız gerekiyor. Tabi bir kısmını peşin, bir kısmını da vadeli almaya çalışacağız. Çünkü vadeli almaya çalıştığımızda, bizden teminat mektubu isteniyor. Bitüm alma noktasında elimizi kolaylaştırmak için gereken bir teminat mektubudur. Herhangi bir borçlanma değildir” dedi.

’İyi ki varsın Eren, Eren Bülbül’ isminin parka verilmesi kabul edildi

Mecliste, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde Avşar Sokak üzerinde yapımı tamamlanan parka, Trabzon’un Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin saklandıkları yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şehit düşen Eren Bülbül’ün anısını yaşatmak amacıyla, ’İyi ki varsın Eren - Bülbül Parkı’ isminin verilmesi ile ilgili Başkan Gültak’ın meclis gündemine sunduğu teklif de görüşüldü. Başkan Mustafa Gültak tarafından direkt oylanan teklif, meclis üyelerinin oyçokluğu ile kabul edildi.

“Su Sporları Merkezi, Mersin’e lig atlatacak vizyon bir proje”

Toplantıda, ‘Çamlıbel Su Sporları Merkezi ve Barınak Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon ve İlavesi’ teklifine esas kurum görüşü ile ilgili komisyonlarda oyçokluğu ile reddedilen konu da görüşüldü. Muhalif meclis üyelerinin projeye ilişkin eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Başkan Gültak, projeye Çamlıbel esnafının karşı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Çamlıbel’e yapılacak Su Sporları Merkezi, Mersin’e lig atlatacak vizyon bir projedir. Bu proje, Mersin’de şu güne kadar yapılmış en önemli projelerdin biridir. Şehrin kaderini değiştirecek, Çamlıbel esnafının, Kiremithane Mahallesi ve Atatürk Parkı etrafındaki esnafın kaderini değiştirecek önemli bir projedir. Üstelik içinde 700 araçlık bir otoparkı da barındıran bir projedir” şeklinde konuştu.

“Mersin’de neden su sporları merkezi olmasın? Hizmetin önünü kesmemek gerek”

Çamlıbel Su Sporları Merkezi’nin, yelken federasyonu ve kulüplerinin de talebi olduğunu kaydeden Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Denizi olmasına rağmen, Mersin’de yelken sporunu ilerletemiyoruz. Çünkü yelkenlerimizi indireceğimiz, su sporları yapabileceğimiz bir merkezimiz yok’ diyorlar. Hem maliyet hem manevi hem de şehre katacağı yön olarak gerçekten büyük bir proje. Atatürk Parkı’nın önünün kapatılması da söz konusu değil. Tam tersine bu proje Atatürk Parkı, Su Sporları Merkezi ve Millet Bahçesi’ni entegre eden bir proje. Yeşili koruyan, insanların yürüyüş ve spor yapacağı, bisiklet süreceği, bir dolmuşla insanların ulaşabileceği şehrin ortasında bir alan. Su sporları, Ege ve Antalya’da var. Bizde neden olmasın? Niye yerli ve yabancı sporcuların geleceği bir alan olmasın? Neden burada turnuvalar düzenlenmesin? Üzülüyorum, çünkü böyle bir hizmetin gelmesi kolay değil. 1 buçuk yıldır uğraşıyoruz. Buralara kadar getirmek kolay olmadı. Projede yoğunluk 0.20’dir ki, o da fazla değil. Tüm su sporları merkezleri ve marinalarda kullanılan standart yoğunluktur. Bu hizmetin önünü kesmemek gerekir. Esnaf ile de karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle Çamlıbel esnafı bu duruma çok ciddi tepki gösteriyorlar. Biz şu an buranın imarını yapıyoruz ve bu imarın da üstüne çıkmamalarını sağlıyoruz.”

Mizah Günleri ve Oda Müziği yarışmalarına destek

Mecliste ‘2021 Mali Yılı Kesin Hesabı’ ile ilgili teklif, üyelerin oybirliği ile komisyonlara sevk edildi. Toplantıda, 12-14 Mayıs2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve karikatür, çizgi roman ve standup alanında tanınmış sanatçıların davet edilmesi planlanan İçel Sanat Kulübü 1. Mizah Günleri’ne, 20 bin TL, 25-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5’inci Ulusal Oda Müziği Yarışmasına 20 bin TL destek sağlanması ile ilgili teklifler oybirliğiyle komisyonlara havale edildi. Akdeniz Kent Konseyince, ilçe sınırlarında, ‘Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’ Kurulmasıyla ilgili teklif de oybirliği ile komisyonlara sevk edildi.

Mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan bir binanın, ’Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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