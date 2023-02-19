Erdoğan Duru, Bozyazı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı seçildi

Mersin’in Bozyazı İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimini Erdoğan Duru kazandı.

Bozyazı Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen ve mevcut başkan Muzaffer Ünal’ın aday olmadığı genel kurulda Ümit Navgasın, Erdoğan Duru ve Osman Özdeniz başkanlık için yarıştı. Kooperatifin gelir, gider ve bilançolarının oylanmasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı. Genel kurulda daha sonra oy kullanma işlemine geçildi. Seçimde kooperatife kayıtlı 669 üyenin 633’ü oy kullandı. Oylama sonucunda adaylardan Osman Özdeniz 20, Ümit Navgasın 251 ve Erdoğan Duru 359 oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre başkan seçilen Erdoğan Duru, seçim çalışması sürecinde kendisine destek veren yönetimine ve ilçe esnafına teşekkür etti. Başkan Duru’nun yönetiminde Ahmet Yıldız, Hüseyin Garip, Ahmet Altun ve Sercan Tunç yer aldı.