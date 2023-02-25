Erdemli’den yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin yaralarını sarmak için Erdemli halkı Erdemi Belediyesi ile omuz omuza yardım için seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen depremde 11 ilde yıkıma neden oldu. 40 binden fazla insanın öldüğü depremde Erdemli Belediyesi hemen vatandaşları güvenli toplanma alanlarına sevk etti. Toplanma alanlarına gelen vatandaşlara sıcak çorba, yiyecek, kahvaltılık, içecek ikramlarında bulundu.

Depremin meydana geldiği günün sabahında bölgeden gelen haberlerin ardından 33 kişilik Erdemli Belediyesi arama kurtarma ekibi Hatay’ın Belen ilçesine görevlendirildi. Ekip Belen’e giren ilk arama kurtarma ekibi oldu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun çağrısıyla da Erdemli ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı. Günün ilk ışıkları ile Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun çağrısıyla başlatılan yardım çerçevesinde merkezi Erdemli Belediyesi Turizm Karşılama Merkezi (ETKAM) oldu. Çağrıya ses veren Erdemli halkı ETKAM’a akın etti. İlk etapta deprem bölgelerinde ihtiyaç olan, battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemeleri kamyonlara yüklendi. Kamyonlara yüklenen yardımlar deprem bölgesindeki vatandaşlara bir bir teslim edildi. Belediye personelleri ve binlerce gönüllü gece gündüz demeden koordinasyon merkezinde çalışarak on ile her gün aralıksız yardım gönderdi.

Erdemli Belediyesi AFAD ile koordineli bir şekilde yürüttüğü yardım kampanyası çerçevesinde 250 kamyon yiyecek, içecek ve yaşam malzemelerinden oluşan yardımları bölgede tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Erdemli Belediyesi koordinasyonunda, 37 ekskavatör iş makinası, 6 damperli kamyon, 3 mini ekskavatör, 2 vinç, 1 loder, 1 otobüs, 3 konteyner ev, 2 seyyar WC deprem bölgelerine ulaştırıldı. Erdemli Belediyesi’ne ait diğer transit, pikap, otomobil gibi araçların ise tamamı depremde vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlk olarak deprem bölgesinde acil ihtiyaçların iletilmesine yoğunlaşan Erdemli Belediyesi, halkın büyük desteği ile temel gıda malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç olan yaşam malzemelerini bölgeye hızlı ve güvenli bir şekilde sevk etti. Bu çerçevede, 250 kamyon gıda ve yaşam malzemesi, 42 bin ekmek, 10 kamyon odun ve yakacak malzemesi gönderdi.

10 bin kişiye kişiye sıcak yemek

Deprem bölgelerinden Erdemli’ye gelen binlerce vatandaşın yardımına koşan Erdemli Belediyesi ilk olarak Erdemli Belediyesi Turizm Karşılama Merkezi üzerinden çalışmaların koordinasyonunu sağladı. Bölgeden gelen yoğun göçün ardından, Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi koordinesinde ‘Depremzedelere Yardım Koordinasyon Merkezi’ kuruldu. Tek merkezden yürütülen çalışmalar çerçevesinde başta otel ve apartlara yerleşen ailelere Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi’nde yapılan yemekler ikram edildi. Gastronomi Merkezi’nde uzman Gıda Mühendisi koordinesinde, usta aşçıların hazırladığı yemekler sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere günde üç öğünden oluşuyor. Aşevinde hazırlanan kahvaltı ve yemeklerin 5 bin 870’i otel ve apartlara, geri kalanlar ise düzensiz göçle gelmeye devam eden vatandaşlara Limon Çiçeği ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs

LGS ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için kolları sıvayan Erdemli Belediyesi, başarılarından dolayı kentin gururu haline gelmiş, Erdem Belediyesi Kurs Merkezleri’nin kapısı deprem bölgesinden gelen öğrenciler için açtı. Yürütülen çalışmada başvurular Erdemli Belediyesi mobil uygulama veya kurs merkezleri üzerinden yüz yüze yapılabiliyor.

Deprem bölgesinden gelen başta çocuklar olmak üzere ailelerle yakından ilgilenen Erdemli Belediyesi, Aile Danışma Merkezi bünyesinde çalışan psikolog ve sosyologlarla yoğun mesai yapıyor. Ailelerin kaldığı yerlerden, deprem koordinasyon merkezine varıncaya kadar her alanda ailelerin yanında olma gayretinde olan uzman personeller, kimi zaman çocuklarla boyama etkinliği yapıyor, kimi zaman ise bire bir terapi hizmeti sunuyor.

Deprem bölgesinden aileleriyle gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları arasında yer alan berber ve kuaför hizmetini başlatan Erdemli Belediyesi, ailelerin kaldığı KYK yurdu, otel ve apartlara giderek berber ve kuaför hizmeti veriyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Erdemli Belediyesi mobil uygulama üzerinden veya 444 5 609 numaralı hat üzerinden başvurabiliyor.