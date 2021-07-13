Erdemli’deki Lamos Köprüsünde sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Erdemli ilçesindeki Limonlu Çayı üzerine inşa edilen Lamos Köprüsünün yüzde 80’nin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in turizm ve tarım alanında gözde ilçelerinden Erdemli’nin Limonlu Mahallesi’ni ortadan ikiye ayıran Limonlu Çayının üzerinde yer alan tek şeritli tarihi taş köprü zaman içerisinde kullanılamaz duruma geldi. D-400 Karayolunun doğusundan veya batısından mahalleye giriş yapan sürücüler ise Limonlu Çayının diğer tarafına geçebilmek için kilometrelerce ötedeki köprüyü kullanmak zorunda kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Limonlu Mahallesi sakinlerinin derdine çare olarak ‘Lamos Köprüsü’ inşaatına başladı.

Köprünün yüzde 80’i tamamlandı

Projenin fiziki gerçekleşme oranında yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. 4 bin metreküp taş duvar imalatı, 86 adet fore kazık imalatı ve 5 bin metreküp taş dolgusu yapımını bitirerek zayıf zeminde güçlendirme yapan ekipler, prekast kirişlerin montaj işlemini sürdürüyor.

‘Lamos Köprüsü’ üreticilere de fayda sağlayacak

D-400’den Limonlu Mahallesi’ne girip bölge turizmi açısından büyük öneme sahip olan Kayacı Vadisine doğru devam edecek vatandaşlar için büyük önem taşıyan köprü, üreticilere de fayda sağlayacak. Sürücüler, Kayacı Vadisine daha kısa ve güvenli bir geçiş hattından ulaşım sağlama imkanı yakalarken, seralarda muzlarını üreten mahalle sakinleri ise kilometrelerce mesafeyi kat etme zahmetinden kurtulacak. Limonlu Mahallesi sakinleri, sağlık ocağından pazar alanına kadar birçok noktaya da daha rahat ulaşabilecek.

“Kayacı Vadisine daha rahat ulaşım sağlanabilecek”

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Erdemli Şube Sorumlusu Emrah Erdoğan, mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talep üzerine incelemeler yapıldığını belirtti. Ardından köprü inşaatına başlandığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Daha önce tarihi bir köprü vardı. Koruma altına alındığı için böyle bir köprü yapımına ihtiyaç duyulduğu tespit edildi ve köprü inşaatına başlandı. Vatandaşlar tarihi taş köprü üzerinden geçiyorlardı. O da tek arabanın zorlukla geçtiği dar bir köprüydü. Şimdi geniş, konforlu, güvenli bir köprü inşa ederek vatandaşımızın daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde dere üzerinden geçişlerini sağlayacağız. Limon Mahallemizi Kocahasanlı ve Üçtepe Mahallesi’ne bağlayacak. Limonlu Mahallesi’nden Esenpınar ve hatta İç Anadolu’ya kadar uzanan bir grup yolu durumunda olacak. Yaylacıların da daha konforlu, daha güvenli bir şekilde dere üzerinden yaylalara ulaşımını sağlayacağız. Turizm açısından ise Kayacı Vadisi dediğimiz, doğa turizmi olan bölgeye daha rahat ulaşım sağlanabilecek” dedi.

“Çok güzel, modern bir köprüye kavuşacağız”

Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik ise tarihi taş köprünün artık ihtiyacı karşılayamaz noktaya geldiğini belirterek, “Zemininde oynama olduğu için herhangi bir tadilat yapılamıyor. Dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bizim diğer alternatif yolumuzun daha uzun mesafede olmasından dolayı bu köprüye ihtiyaç vardı. Sağlık ocağımıza ve kapalı pazar yerine ulaşımın daha da kolaylaşacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla burada bir köprüye büyük ihtiyaç vardı" diye konuştu.