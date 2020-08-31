Erdemli’de yol çalışmaları
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SIFIR RAKIMINDAN 2 BİN 500 RAKIMINA KADAR YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipleri, Sinap Mahallesi Çamurlu mevkinde göçen yolda su birikintileri ile hasar almayı engelleyen faaliyetler yürütürken, Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkinde asfalt temel yapımı gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede pandemi dönemi de dahil olmak üzere vatandaşların mağdur olmaması adına sağlık koşullarına uygun çalışma yürüttüklerini belirterek, gerçekleştirilen bu çalışmaların hummalı bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Sinap ve Çerçili mahallesinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade eden Tollu, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kaliteli hizmet üretmek için çalıştıklarını belirtti.
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