Erdemli’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şahna Mahallesinde yol bakım, onarım ve parke yol çalışması gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekiplerin bu kez çalışma adresi Şahna Mahallesiydi. Şahna Mahallesinde yol bakım, onarım ve parke yol çalışması yapan ekipler, bölgede hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar ekiplerin yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirterek, “İnsanımızın olduğu her yere kaliteli hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyoruz. Ekiplerimiz birçok farklı noktada çalışma yürütüyor. Sorunları hızlı bir şekilde çözmenin gayreti içerisindeyiz. Yol yapım çalışmalarımız bunlardan bir tanesi. Kısa zaman sonra başlayacağımız sıcak asfalt atağımız bu çalışmalara ayrı bir ivme kazandıracak” dedi.

Vatandaş çalışmalardan memnun

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetten oldukça memnun. Yapılan çalışmalardan mutluluk duyduğunu ifade eden bir mahalle sakini, “Buradan ben belediye başkanımız Mükerrem Bey’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız köyümüzün havuzunu yaptı; göletimizin biri kurudu bu havuz bize bir ay yetti. Sadece içme suyu altyapısı döşendiği için parkelerimiz bozuldu, şu an o yapılıyor. Çok güzel oldu” diye konuştu.

Şahna Mahallesi Muhtarı Cumali Toker de “Üreticilik ve hayvancılıkla uğraşan mahallemizin yolu bozuktu, toz toprak içindeydi. Kış aylarında üreticilerimiz, hayvanlarına yem indirmekte, taşımakta sıkıntı çekiyorlardı ama şimdi çok güzel yolları oldu. Mükerrem Tollu başkanımıza yollarımızın bozuk olduğunu söyleyince en kısa zamanda geldiler yolumuzu yaptılar. Şu anda güzel bir yolumuz oldu, çocuklar bisikletleriyle rahatça gidip geliyor, araçlarıyla gidip geliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ekipler, Erdemli genelinde, aynı anda birçok farklı noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.