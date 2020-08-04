Erdemli’de yazlık sinema keyfi bayramda da devam etti
ERDEMLİ BELEDİYESİNCE, KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DÖNEMİNDE DÜZENLENEN YAZLIK SİNEMA ETKİNLİKLERİNİN BAYRAMDA DA DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.
Erdemli Belediyesince, kontrollü sosyal hayat döneminde düzenlenen yazlık sinema etkinliklerinin bayramda da devam ettiği bildirildi.
Proje kapsamında ilk gösterimini Esenpınar Mahallesi’nde gerçekleştiren ekipler, arife günü Avgadı Mahallesi’nde ve bayramın 3. günü Hacıalanı Mahallesi’nde ücretsiz gösterimlerini gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve birçok uygarlığın geçiş güzergahı olması sebebi ile sanatın merkezi halinde olduğunu belirterek, "Kültürümüzü yaşatabilmek, ilçemize ait bir sanat karakterini ortaya koyabilmek için ve insanlarımıza yeni sosyal alanlar oluşturabilmek için başlattığımız faaliyetlerden biri de her yıl yaz aylarında mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sinema günleri projesi. Bu kapsamda gösterimlerimize bayramda da devam ettik" dedi.
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