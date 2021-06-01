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Erdemli’de sanayi esnafına "Mesleki yeterlilik belgesi" verildi

Erdemli Oto Sanatkarları Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından eğitime tabi tutulan makine bakımcı ve kaynakçılara eğitim sonunda "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verildi.

MERSİN 01.06.2021, 12:57
Erdemli’de sanayi esnafına "Mesleki yeterlilik belgesi" verildi

Erdemli Oto Sanatkarları Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından eğitime tabi tutulan makine bakımcı ve kaynakçılara eğitim sonunda "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verildi.

Belge tesliminde konuşan oda başkanı İsmet Erdoğan, eğitimlere katılarak belge alan esnafların işlerinin daha iyi ve daha da güvenli olacağını belirtti.

Odaya kayıtlı 41 meslek grubundan şimdilik makine ve kaynakçılara mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade eden Erdoğan, şimdiye kadar 171 meslektaşlarına belge verdiklerini, esnafları eğitmeye ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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