Erdemli’de pop ve jazz konseri

Mersin’in Erdemli ilçesinde pop ve jazz konseri yoğun ilgi gördü.

Erdemli Belediyesi Pop ve Jazz Orkestrası tarafından düzenlenen konserde, vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen konserde pop ve jazz müziği rüzgarı esti. Konserde Fırtınam, Tutamıyorum Zamanı, Looking For, Seni Kimler Aldı, Kara Sevda gibi birbirinden güzel yerli ve yabancı şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi. 7’den 70’e her yaş gurubundan seyircinin olduğu konserde özellikle çocuklar doyasıya eğlendi. Salonu dolduran seyirciler konser boyunca keyifli anlar yaşadı.