Erdemli’de oyun alanlarında hijyen çalışması
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇE BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEYE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUK OYUN ALANLARINDA TEMİZLEME VE İLAÇLAMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR.
Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yerleştirilen çocuk oyun alanlarında temizleme ve ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.
Erdemli Belediyesi tarafından ilçe mahallelerine yerleştirilen çocuk oyun alanlarının sık sık kullanılması dolayısıyla ekipler, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerine hız verdi. Düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile alanları kullanan çocukların sağlığını korumayı amaçlayan belediye, vaka sayısında artış görülmesinden dolayı önlemlerini arttırdı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Malumunuz son günlerde vaka sayılarında artış var. Bu salgını en az zararla atlatabilmemiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız şart. Belediye olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü çalışmayı, titizlikle yürütüyoruz. Zaten bizim arkadaşlarımız salgının başladığı ilk günden itibaren, ciddi bir çalışma içerisindeydi. Erdemli’de sağlığın korunması adına, özellikle bu bulaşıcı hastalıktan insanlarımızın bertaraf edilmesi adına ilçemizdeki ortak kullanım alanlarının temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlıyoruz. Çocuklarımızın kullandığı, oyun alanları da bu alanlardan bir tanesi. İnşallah bu belayı bu illetti, Erdemlimizin en az hasarla atlatmasının gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.
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