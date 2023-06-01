Erdemli’de orman yangınlarına karşı 7 ayrı noktaya ilk müdahale ekibi

Mersin Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, yangın sezonunda ilçenin 7 ayrı noktasında ilk müdahale ekiplerinin konuşlandırıldığını ve 7 gün 24 saat hazır bekletileceğini söyledi.

178 bin 368 hektar orman sahası bulunan Erdemli ilçesinde yaz sezonuyla birlikte muhtemel yangınlara karşı hazırlıkların görüşüldüğü, orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı Kaymakam Aydın Tetikoğlu başkanlığında orman işletme müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda katılımcıları bilgilendiren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, ilçenin güneyinde Akdeniz, doğusunda Çeşmeli, batısında Kızkalesi ve kuzeyinde Karaman’ın Ayrancı ilçesinin bulunduğunu, bu çerçeve içinde Erdemli’nin yaklaşık 178 bin 368 hektar orman sahasına sahip olduğunu belirtti.

Diğer kurumlardan da destek alarak yangın sezonu hazırlığı gerçekleştirdiklerini ifade eden Körlü, "80’i işçilerden oluşmak üzere ilçemizde 150 personelimiz görev yapıyor. İlçemizde 7 farklı noktada ilk müdahale ekibimiz konuşlu olacak. Kayacı, Çamlık, Kösbucağı, Karahıdırlı, Hacıalanı, Müğlü ve Tömük’te kasım ayına kadar ekiplerimiz 7 noktada 7 gün 24 saat hazırlıklı olarak bekleyecek. Herhangi bir yangına da anında müdahale edecekler. Ayrıca Türkiye’nin farklı noktalarında büyüyen yangınlara destek istendiğinde ekiplerimiz anında çıkış yapacak. Yangınları önleyici tedbir olarak Jandarma ekipleri de devriye görevi yürütecek. Eğer sezon içinde ormana giriş yasakları gelirse bunlar da uygulanacak" diye konuştu.

İlçe halkının orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu ve geçmiş dönemlerde bir çok yangının vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğünü hatırlatan Körlü, vatandaşlara teşekkür ederek aynı hassasiyeti bu sezon içinde beklediklerini kaydetti.

Toplantıya Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, Erdemli İlçe Emniyet Müdür Vekili Hanifi Umar, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu da katıldı.