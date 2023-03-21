Erdemli’de deprem şehitleri hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar anısına Mersin’in Erdemli ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çeşmeli Mahallesinde Deprem Şehitleri Ormanı olarak belirlenen 2 hektarlık alana 2 bin fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğinde konuşan Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, ormanların önemine dikkat çekerek bugünün Dünya Ormancılık Günü, 21-26 Mart tarihleri arasının ise Orman Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Körlü, "Bu yıl da Dünya Ormancılık Günümüzü 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem şehitlerimize adıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi bizde belirlediğimiz bu 2 hektar sahada fidanlarımızı toprakla buluşturarak ’Deprem Şehitleri Ormanı’ kuracağız. Buraya 500 mavi selvi, 500 zambak, 500 alev ağacı ve 500 mazı olmak üzere toplam da 2 bin fidan dikeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkan Vekili Şaban Dölek başta olmak üzere ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, jandarma ve polis ekipleri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.