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Erdemli’de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
ERDEMLİ BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE BUDAMA, ÇİM BİÇME, BAKIM VE ONARIM GİBİ BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR.
MERSİN 27.08.2020, 15:03
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Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama, çim biçme, bakım ve onarım gibi birçok alanda çalışmasını sürdürüyor.
Erdemli Belediyesi, kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanıma açılan alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü olarak sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarını kullanmaya başlayan vatandaşların, en az zararla bu süreci atlatmaları adına, ilçenin her noktasında çalışma yürüttüklerini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Tollu, sahil bandında yapılan çalışmalarla alanların kurallara uygun kullanılması için 7/24 hizmet ürettiklerini belirtti.
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