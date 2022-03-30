Erdemli’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bağımlılıkla mücadele için çalıştay düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda bağımlılıkla mücadele için düzenlenen çalıştaya Kaymakam Avni Kula, ilçedeki tüm kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, ilgili birimler, STK temsilcileri, dernekler ve vatandaşlar katıldı. İki gün devam edecek çalıştayın ilk gününde tütün ve alkol bağımlılıkları ile ilgili bilgiler verilerek, katılımcılardan da görüş alındı. Bağımlılık ve mücadele ile ilgili sunumların aktarılmasının ardından tedavi yöntemleri anlatıldı.

Çalıştay hakkında bilgi veren Kaymakam Avni Kula, ”Sağlık Bakanlığı koordinesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıyoruz. Çalıştaya toplumumuzun her kesimden arkadaşları davet ederek, herkesin görüşünü almayı planladık. Herkesin görüşünü alacağız. Kayıt altına alıp bakanlığa bildireceğiz. Çünkü bir kişinin bağımlı olması tüm aileyi etkiliyor. Birinin göremediğini bir başkası fark edebiliyor” dedi.

Çalıştayda yarın da uyuşturucu ve teknoloji gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunun ele alınacağı bildirildi.