Erdemli’de açık hava sineması
ERDEMLİ BELEDİYESİ’NİN SANAT PROJELERİ KAPSAMINDA HER YIL İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ BAŞLADI.
Erdemli Belediyesinin sanat projeleri kapsamında her yıl düzenlediği açık hava sinema günleri başladı.
Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını sonrasında geçilen kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirdiği sanat faaliyetleri kapsamında ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ile Esenpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve birçok uygarlığın geçiş güzergahı olması sebebi ile sanatın merkezi halindedir. Kültürümüzü yaşatabilmek, ilçemize ait bir sanat karakterini ortaya koyabilmek için ve insanlarımıza yeni sosyal alanlar oluşturabilmek için başlattığımız faaliyetlerden biri de her yıl yaz aylarında mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz ‘Sinema Günleri’ projesi. Tabis bu yıl pandemiden dolayı gösterimlerimiz kurallara uygun fakat biraz geç başladı. Ancak kontrollü gösterimlerimiz devam edecek” dedi.
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