Erdemli’de ’90’lar Türkçe pop konseri’ düzenlendi

Erdemli Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘90’lar gibi giy 90’lar gibi hisset’ konseptiyle ‘2021’e veda 90’lar Türkçe pop konseri’ düzenlendi.

Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen müzik dinletisinde 90’lar pop müziği rüzgârı esti. Belediye Kent Orkestrası, 90’lı yılların gönüllerde iz bırakan şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel 90’lar şarkısı hep bir ağızdan seslendirildi.

Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konser, o dönemin gençlerini hem zaman tünelinde bir yolculuğa çıkardı hem de hatıraları yeniden yaşattı.

İzleyicilerden tam not

Konserde salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler ise sanatçıların performansına tam not verdi. Şarkılara eşlik eden izleyicilerin yüzleri güldü. Erdemli Belediyesinin böyle bir konser düzenlediği için memnun olduğunu ifade eden Bilal Türk, ”Bu akşam 90’lar Türkçe pop konseptiyle yapılan bu konser oldukça eğlenceliydi. Çok güzel vakit geçirdik. Zaten çok sevdiğim bir tarz, çok sevip dinlediğim bir müzik türü diyebilirim. Bu yüzden Erdemli Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.