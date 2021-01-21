Erdemli ’ye ’Güneş enerji santrali’ kurulacak

Türkiye’nin en çok güneş alan bölgelerinden biri olan Mersin’in Erdemli ilçesinde, 19 bin metrekarelik alan güneş enerji santrali kurulacağı bildirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, güneş enerjisinden daha çok faydalanmak için ’güneş enerji santrali’ projesi hazırladı. Santral ile Erdemli Belediyesi kısa zamanda enerjisini ürettiği gibi proje sayesinde kazançta elde edecek.

Enerjisini üreten belediye, Erdemli Belediyesi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yapılacak olan güneş enerji santrali projesi ile bir ilke daha imza atmış olacaklarını söyledi. Proje sayesinde belediyenin kendi enerjisini üretirken üstüne karda elde edeceğini kaydeden Tollu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üreten, eğiten ve modern bir kent inşa etmek için bir birinden güzel projelere imza atan bir belediye olduk. Bu projemizle de güneş enerjimizden faydalanacağız. Proje ile inşallah belediyemiz, doğa dostu enerji üretimi gerçekleştirirken karda elde edecek. Projemizin ihale aşaması tamamlandı. İnşallah kısa bir zamanda yapımına başlanacak” dedi.