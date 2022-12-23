Erdemli Kitap Günleri devam ediyor

Mersin Erdemli Belediyesinin düzenlediği, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ’1. Erdemli Kitap Günleri’ çerçevesinde yazar Sinan Yağmur, okurlarıyla buluştu.

70 yayıneviyle kapılarını şairlere, yazarlara açan ’1. Erdemli Kitap Günleri’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kitap fuarının bu sefer ki yazar konuğu ise Sinan Yağmur oldu. Tasavvufi biyografi ve Neşet Ertaş romanlarıyla büyük ilgi gören yazar Sinan Yağmur, Erdemli’de okurlarıyla bir araya geldi.

Erdemli halkının kitap okuma oranlarında üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Yağmur, "İlki yapılan Erdemli Belediyesi kitap fuarında mekan olarak, takvim olarak günlük güneşlik, yeşilin mavinin içinde çok güzel bir kitap fuarı. Kitapları okumanın, kitapları gençlikle insanlarla buluşturmanın bir şehre geri dönüşümü, yıllar sonra o şehrin sokaklarının daha huzurlu, insanlarının daha görgülü, kültürlü ve aydın olmasının bir yatırımıdır. Erdemli okuyor, Türkiye’mizde kitap okuma oranları açısından ilçeler içerisinde baktığımızda Erdemli bayağı yukarı sıralarda. Erdemli’nin halkı okuyor, kadını, erkeği, öğrencisi, genci burada kültüre karşı çok güzel bir ilgi var. Erdemli’de de bir kitap fuarının olması Erdemli’ye yakışan güzel bir etkinlik oldu" dedi.

’1. Erdemli Kitap Günleri’ 26 Aralık akşam saat 20.00’a kadar devam edeceği bildirildi.