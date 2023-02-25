Erdemli halinde 5 bin depremzede misafir ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Erdemli Hali, 5 bin depremzedeye yemekhane, çamaşırhane, revir, psikolojik destek, voleybol ve basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve kreş hizmetleri sunuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası şehirlerini terk eden ve Mersin’e gelen depremzedeler, Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu barınma alanlarında misafir ediliyor. Büyükşehir’in depremzedeler için barınma alanına dönüştürdüğü Erdemli Hali, şimdiye kadar 5 bin depremzedeye hizmet verdi. Şu anki misafir sayısı bin 202 olan Erdemli Halinde, depremzedelerin her talebi karşılanıyor.

Erdemli Halinde bulunan 105 dükkanın tamamını depremzedelerin hizmetine açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulabilecek her konuda hizmet veriyor. Hal içerisinde yemekhane ve çamaşırhanenin yanı sıra, gençlerin ve çocukların zaman geçirebileceği voleybol ve basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve kreş bulunuyor. Ayrıca haftanın 7 günü doktor ve hemşirenin bulunduğu bir revir de vatandaşlara hizmet veriyor. Hastaneye gitmek isteyen depremzedelere ulaşım hizmetinin de sağlandığı Hal Tesisinde, vatandaşların ihtiyacı olan reçeteli ilaçlar da eczaneden temin ediliyor. Depremin yaralarını Mersin’de sarmaya çalışan depremzedeler, kendilerine sağlanan hizmetlerle gündelik ihtiyaçlarını karşılarken, psikolog ve PDR uzmanları eşliğinde verilen acil psikolojik destekle de yaşadıkları travmayı unutmaya çalışıyorlar.

"Her gün doktor ve hemşiremiz burada"

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Sorumlusu Vedat Uzunbağ, barınma alanında bin 202 misafiri ağırladıklarını söyledi. Ayrılanlar ve yeni gelenlerle birlikte şu ana kadar yaklaşık 5 bin depremzedeye hizmet verdiklerini söyleyen Uzunbağ, depremzedelerin her türlü talebinin karşılandığını belirtti. Gezici Diş Sağlığı ve Mobil Kuaför Aracının, belirli periyotlarla tüm barınma alanlarına gittiği gibi, Erdemli Halinde oluşturulan geçici barınma alanına da geldiğini söyleyen Uzunbağ, "Burada bin 202 kişi var, fakat sürekli değişen sirkülasyonlarla bugüne kadar en azından 5 bin kişiye hizmet verdik. Çocuklar, yaşlılar, orta yaşlılar, değişik yaş grubundan insanlar var. Bunların diş tedavisine de ihtiyaçları var. Diş ağrısından yatamayan insanlar var. Büyükşehir Belediyemizin Gezici Diş Sağlığı Aracı burada. Diş hekimi eşliğinde ağrılı diş tedavisi, dolgu, diş çekimi hepsini yapabiliyorlar. Kadın ve erkek kuaförümüzün olduğu araç da bugün alanımızda" dedi.

"Depremzede vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları karşılanıyor"

Alanda çocuk oyun parkı, voleybol ve basketbol sahaları, çamaşırhane ve kreş olduğunu da ifade eden Uzunbağ, psikologların da depremzedelere destek olduğunu belirterek, "Cumartesi-Pazar dahil her gün burada doktorumuz ve hemşiremiz mevcut. Yazılan ilaçlar anında, personelimiz tarafından eczaneden temin edilip vatandaşımıza ulaştırılıyor. Hastaneye ihtiyacı olana hemen araç tahsis ediyor ve hastaneye götürüyoruz. Neticede Büyükşehir Belediyesi olarak sadece depremzedelerimize üç öğün yemek, konaklayacak bir oda ve yatak vermekten ziyade, onların sosyal ve psikolojik anlamda yaşadıkları tüm travmaları ortadan kaldırabilmek için bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.