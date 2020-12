Erdemli Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, ilçedeki okullara desteğini sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesleki Eğitim Merkezinin boyama ve tadilat işlerini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesinin eğitime verdiği destek kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eğitime destek çalışmaları kapsamında ekiplerin çalışma adresi bu kez Mesleki Eğitim Merkeziydi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulda boyama ve tadilat işlemlerini yaptılar.

Eğitim kurumlarına her konuda destek olduklarına ve bundan sonra da bu hizmetlere devam edeceklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Biz Erdemli Belediyesi olarak eğitim neferlerimizin her an yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Onlar geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirerek çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Bizler bu meşalenin, ışığının daha da iyi hale gelmesi için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları bu kapsamda ve bu bilinçte yapıyoruz” diye konuştu.