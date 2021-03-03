Erdemli Belediyesinin düzenlediği turnuvada şampiyonlar ödüllerini aldı

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesinin, pandemi döneminde evde kalan ve günlerinin uzun bir kısmını telefon ve tabletleri başında geçiren gençlere yönelik düzenlediği PUBG Mobile Turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Turnuva sayesinde keşfedilen yetenekler arasında e spor takımı kurulacak.

Erdemli Belediyesinin düzenlediği PUBG Mobile Turnuvasına 990 kişi katıldı. Tek şartı telefon üzerinden katılmak ve Erdemli’de ikamet etmek olan yarışlarda dereceye giren oyunculara ödüllerini, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu verdi. Yarışmalarda 1. olan Ömer Tol’a bilgisayar, 2. olan Ömer Erkam Aslan’a tablet, 3. olan Alpay Türer’e kablosuz kulaklık hediye edilirken, Jüri Özel Ödülünü ise kadınlar içinde en yüksek puana sahip olan Zeynep Belgin Eren aldı.

“Pandemide sosyalleşme adına bir fırsat”

Uygulamadan memnun olduklarını belirten yarışmacılar, pandemi döneminde gerçekleştirilen bu uygulama ile motivasyonlarının yükseldiğini belirtti. Yarışmacılardan Zeynep Belgin Eren, “Sosyalleşebilmek için bir fırsat olarak düşünüyorum. Kadınlara sunulan imkanlarla erkeklere sunulan imkanlar aynı. Pandemi sürecinde insanları sosyalleştirebilmek adına, birazcık da umut ışığı olmak adına güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca, oyunun yayında olması da şeffaf olması da çok önemli. O kadar insanın izlenmesi, şeffaf olarak görülebilmesi, kimin ne yaptığının bilinmesi, herhangi bir hile hurda karışmadan yapılan bir oyun olması da artıydı” diye konuştu.

“E spor seçmeleri yapılacak”

Gençlerin pandemi sürecinde motive olabilmeleri adına sık sık online projeler gerçekleştiren Erdemli Belediye Başkanı Tollu, teknolojinin doğru kullanılmasıyla olumlu gelişmeler sağlanabileceğini, proje ile e spor takımı seçmelerinin alt yapısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Başkan Tollu, “Biz bu kamu kurumunu daha nitelikli, daha düzgün, çağın gereğine uygun şekilde, geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz. Tabi yarınları emanet edecek olduğumuz bizim gençlerimiz. Gençlerimizin de büyük Atatürk’ün gösterdiği o hedefe, muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi kesinlikle ulaştırmaları gerekiyor. Ulaştırmak adına da gençlerimizin zihnen, bedenen gelişerek çok güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla biz de her kuşağa, 7’den 70’e insanın yaşadığı her yerde, Erdemli Belediyesinin varlığını görüyoruz. İnsanlarımızın, gençlerimizin mutlu olması, onların geleceğe güvenle bakması adına, günlerini en güzel şekilde değerlendirmesi için değişik uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamalara gençlerimiz gerçekten ciddi bir teveccüh gösterdiler. Biz gençlerimizi seviyoruz. Bu ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu biliyoruz. İnşallah el birliği ile bu ülkeyi daha da yükseğe daha da yukarı taşıyacağız” ifadelerini kullandı.