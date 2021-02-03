Erdemli Belediyesinden çiftçilere destek

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, çiftçilerin bahçe ve seralarından çıkan atık malzemeleri toplayarak destek veriyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin bu kez çalışma adresi ise Koyuncu Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çiftçiler için büyük bir yük ve maliyet doğuran başta dal parçası ve domates dalları olmak üzere budanan bahçe dallarını yerinde alıyor. Ekipler, yaptığı bu çalışmayla çiftçilere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Üreten bir Erdemli’nin önünde hiçbir engelin duramayacağını dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretim politikalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Tollu, “Biz Erdemli Belediyesi olarak hayatın her alanında üreten ekonomi politikalarını uyguluyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin önündeki bütün engelleri kaldırıyoruz. Onların taleplerine var gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz. Bu, kimi zaman dijital dünyada yaptığımız çalışmalarla oluyor kimi zaman ise bahçelerden çıkan dalları almaya kadar uzanıyor. Biz diyoruz ki, üreten Erdemli’nin önünde hiçbir engel duramayacak” dedi.