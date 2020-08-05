Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi yeniden açıldı
MERSİN'İN ERDEMLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN YÖRÜK MÜZESİ, PANDEMİ SONRASI GEÇİLEN KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT KURALLARI DAHİLİNDE ZİYARETÇİLERE KAPILARINI YENİDEN AÇTI.
Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından yapılan Yörük Müzesi, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat kuralları dahilinde ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı.
Erdemli’de Yörük tarihini yaşatmak için Erdemli Belediyesi tarafından Yörüklerin bağışladığı eşyalarla oluşturulan ’Yörük Müzesi’, pandemi sonrasında normalleşme çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Ücretsiz olarak hizmet veren belediye Yörük Müzesi, tarihi ve kültürel açıdan ilçeye gelen turistlere alternatif tanıtım sağlıyor. Sahil bandı Dr. Devlet Bahçeli Meydanında hizmete açılan merkez, yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çok önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, “Erdemli’nin her noktasında Yörük kültürünün izlerini bulmak mümkün. Hala devam eden Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek ve ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımızla paylaşabilmek adına, Geleneksel Yörük Türkmen Şölenimiz dahil yıl içerisinde bir çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Kendi tarih ve kültürüne sahip çıkmayan toplumların gelişmelerini sağlayamayacağının bilincinde, tarihi değerlerimizi yaşatmak için üzerimize düşeni yapıyoruz” diye konuştu.
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25