Erdemli Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol çalışmaları kapsamında, Sarıyer Mahallesinde daha önce heyelan meydana gelen yolda düzenleme yaptı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Mahallesinde daha önce heyelan meydana gelen yolda sağlıklı ulaşım için çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Arslanlı Mahallesinde de bakım çalışmaları yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede hizmet götürülmemiş noktanın kalmadığını belirterek, 7/24 çalışan ekiplerine teşekkür etti. Başkan Tollu, ilçenin her noktasında aynı anda çalışma yapılmasına rağmen faaliyetlerin aksamadan devam ettiğinin altını çizerek, kış aylarına hazır olduklarını belirtti.