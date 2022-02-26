Erdemli Belediyesi, yaptığı yolarla üretimin önündeki engelleri kaldırıyor

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını özellikle kırsal bölgelerde yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaptığı yeni yollarla üretimin önündeki engeller ortadan kaldırılıyor.

Mersin’in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt atağını başlattı. Yol çalışmalarında öncelik üreticilerin yoğun olduğu bölgelere veriliyor. İlçenin dört bir tarafında hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin bu kez çalışma noktası ise Kösbucağı ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği nokta oldu. Ekipler, limon kokulu sokakları sıcak asfaltla buluşturdu, üreticilerin önündeki yol engelini kaldırdı.

“Kaymak gibi yollar”

Yapılan yolları yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadı yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Yollar yapılırken vatandaş da mutluluğunu dile getirdi.

Yapılan yollardan en çok limon üreticilerinin memnun kaldığını ifade eden Barbaros Mahallesi Muhtarı Ali Dönmez, “Üretim yaptığımız mahallemizdeki limonlarımızın daha temiz, daha hijyenik bir şekilde pazara ulaşması için kaymak gibi yol yapan belediye başkanımız Mükerrem Tollu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Yollar yapılmadan önce çok zorluklar yaşadığını ifade eden limon üreticisi Ahmet Yılmaz da “Yol olmazsa tozdan durulmuyor ki, bahçeler mahvoldu. Şu an asfalt yapılıyor, belediyemiz sağ olsun, çok güzel oluyor” diye konuştu.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.