Erdemli Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor
ERDEMLİ BELEDİYESİ, OKULLARA VERDİĞİ DESTEK KAPSAMINDA, KOYUNCU MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULUNDA BOYA VE TADİLAT İŞLERİNİ TAMAMLADI.
MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, okullara verdiği destek kapsamında, Koyuncu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda boya ve tadilat işlerini tamamladı.
Erdemli Belediyesi, eğitime destek olabilmek adına ilçe okullarında gerçekleştirdiği tadilat, boya-badana ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Koyuncu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda boya, badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, istisnasız her okula talepleri doğrultusunda hizmet götürüyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarına her konuda destek olduklarını ve bundan sonrada bu hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Tollu, yeni nesillerin vatana millete hayırlı birer evlat olabilmeleri için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini bildirdi. En önemli sorumluluk alanlarının yeni kuşakların ülkeye hayırlı bireyler olması için gerekli hizmetleri fedakarca yerine getirmek olduğunu dile getiren Başkan Tollu, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.
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