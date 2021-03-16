Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi’ne kayıt sınavı gerçekleştirildi

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için lise hazırlık kayıt sınavını pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. Sınava girişte sosyal mesafe, ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı, velilerden tam not aldı.

2021– 2022 yılı için uzman kadrosu eşliğinde öğrencilere destek veren kurs merkezi, yeni dönem kayıt sınavını gerçekleştirdi. Bin 250 öğrencinin katıldığı ve sonuçlarının 15 Mart Pazartesi günü www.erdemlibelortaokulkurs.com sitesi üzerinden açıklandığı sınavda dereceye giren öğrenciler, Erdemli Belediyesi Ortaokul Kurs Merkezine başvurularını yapabilecekler. Sınavda dereceye giren öğrencilerin kesin kayıt tarihi, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak. Eğitime olan desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür eden veliler, çocuklar adına iyi bir projeye imza atıldığını belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenci Arife Nisa Karaçocuk ise “Sınav biraz iyi, biraz kötü, biraz yetiştiremedim. Çünkü matematikte takıldım sadece, ileride İngilizce öğretmeni olmak istiyorum” dedi.

Başarıları ile ilçeye önemli bir katkı sunduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da bu başarıya imza atan belediye kurs merkezi eğitimcilerini ve öğrencileri tebrik etti. Tollu, "Bu güne kadar ilçemizde birçok ilke imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerin arasında en önemlilerinden birisi eğitime verdiğimiz destek oldu. Zira geleceğimizin aydınlık Türkiye’si gençlerimiz ve çocuklarımız için üzerimize düşen her vazifeyi fazlasıyla yapmaya hazırız. Bu amaçla kurduğumuz eğitime destek kurs merkezlerimiz, çok şükür ki istediğimiz başarıyı yakaladı. Bugün taleplerde yaşadığımız yoğunlukta, bu başarının göstergesidir. En kıymetli varlıkları çocuklarını, bizlere emanet eden anne ve babalara teşekkür ediyorum. Bugün sınava giren öğrencilerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.