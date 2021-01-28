Erdemli Belediyesi, geri dönüşüm ile yılda 1 milyon TL tasarruf sağlıyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, geri dönüşüm ve çevreci uygulamalarla hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Belediye, sadece eskiyen çöp konteynerlerini onararak, yılda bir milyon TL tasarruf sağlıyor.

Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan maliyeti azaltmak farklı yöntemler uyguluyor. Ekipler, yılda bin 200 çöp konteynerinin bakım ve onarım hizmetlerini kendi bünyesinde yapıyor. Önce çürüyen ve boyanması gereken konteynerler alınarak, belediye tamirhanesine getiriliyor. Ardından ustaların elinden tamir, onarım işlemleri yapılan konteynerler, boyama işleminin ardından yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Temiz bir kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükkerrem Tollu, “Erdemli’nin her alanda gelişmiş, dünya standartlarına uygun bir kent olması için çalışıyoruz. Durmadan, hız kesmeden hizmet üretiyoruz. Yaptığımız hizmetlerde de devlet kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyor ve ekonomimize ciddi katkılar sağlıyoruz. Bugün Erdemli’nin hangi sokağına, hangi caddesine giderseniz gidin mutlaka bir çalışma görürsünüz. Halkımız da sağ olsun, verdikleri olumlu tepkilerle bizi takdir ediyorlar. Amacımız kendi memleketimize, kendi insanımıza hizmetlerin en iyisini yapmaktır. Biz ilçemizde üreten ekonomi politikalarını uyguluyoruz. Bununla birlikte akılcı projelerle kentimize ve ülkemize tasarruf sağlıyoruz" dedi.