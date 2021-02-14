Erdemli Belediyesi ’Digital o ctiy’ projesinde yer aldı

İspanya Valencia Üniversitesi tarafından yürütülen ve dünya çapında 4 ayrı kıtadan 21 ülkenin yer aldığı ‘Digital o ctiy’ projesinde, Türkiye’den sadece Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesinin uygulayıcı olarak yer alma başarısı elde ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, bu proje ile ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı noktasında bir başarıya daha imza attı. İspanya Valencia Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Digital o ctiy’ projesini, Türkiye’de belediyeler arasından sadece Erdemli Belediyesi temsil ediyor. Projede, tarihi kültür mirasın dijital albümü yapılarak ve tüm dünyada Mersin’in ve özellikle Erdemli bölgesindeki ören yerlerinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Konu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye adına gurur duyulacak bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Projede tarihi kültür mirasın dijital albümü yapılarak ve tüm dünyada Mersin’in tanıtımı gerçekleştirilecek. Mersin turizmi ve ülke tanıtımı için çok önemli bu uluslararası platformda, ’cennet- cehennem’ ören yerimizin tanıtım videosu yayınlanmaya başladı. Platformu yılda 1 milyar kişinin ziyaret etmesi bekleniyor” dedi.

“Türkiye’yi temsil etmenin onurunu taşıyoruz”

İlçenin yerli ve yabancı turizmde önemli bir noktaya ulaşması adına birçok proje geliştirdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 21 ülke içerisinde Türkiye’yi temsil etme onurunu taşıdıklarının altını çizdi. Tollu, "Bir şehrin gelişmesinde en önemli unsur, o kentin değerlerinin gün yüzüne çıkmasıdır. Çünkü gerçekleştirilecek her çalışmanın altında o kentin özellikleri ve sahip olduğu değerler vardır. Bu da daha çağdaş bir yorumlama getirerek diğer gelişmeleri tetikler. Bu yüzden, Erdemli’de bugüne kadar ihmal edilmiş olan turizm hayatını yeniden canlandırmaya gayret ediyor, bunda da bugüne kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Düzenledikleri projelerle ilçede turizmi canlandıracak çalışmalar yaparken, bir taraftan da vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları oluşturduklarını kaydeden Tollu, "Malumunuz, kısa süre önce kentimizin tarihi, doğal ve kültürel alanlarını turizmin uğrak noktası haline getirmek adına ’Olba projesi’ gibi büyük işleri üniversitemizle beraber yürüttük. Bu projemizle de üniversitemiz, akademisyenlerimizle Türkiye’yi, dünyada temsil hakkı bulduk. Bu konuda bizlere destek olan Mersin Üniversitemize teşekkür ediyor, projemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yılda 1 milyar kişinin ziyaret etmesi beklenen projeye, ’https://ocityplatform.webs.upv.es/dashboard/map’ adresinden erişim sağlanıyor.