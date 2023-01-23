Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırabilmek amacıyla açılan Engelsiz Yaşam Parkında etkinlikler bitmiyor. Parkta anneler takı kursuna katılırken, çocukları ise boyama yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Takı kursu hakkında bilgi veren Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Funda Ulaşlı, amaçlarının Engelsiz Yaşam Parkına gelen annelerin daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Ulaşlı, “Çocukları sosyal aktivitelere katıldıkları zaman kendileri boş kalmasın diye annelerimize takı dersine başladık. Takı dersinde bileklikler yapıyoruz, gözlük askısı yapıyoruz, kolyeler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha güzel ürünlerimizi mutlaka göreceksiniz” dedi.

“İkimiz de güzel etkinlikler yapıyoruz”

Engelsiz Yaşam Parkının faaliyetlerinden çok memnun olduklarını söyleyen Ayşe Kaya isimli anne ise “Oğlum drama dersine geldiğinde, biz pilatese geçiyoruz. Bugün seramik boyamaya geldi. Ben de takı kursuna geldim. İkimiz de güzel etkinlikler yapıyoruz. Burası yokken, okuldan önce evdeydik. Şimdi eğitimden direkt buraya geldik. Böylelikle günümüz güzel geçmiş oluyor, kaliteli etkinlik yapmış oluyoruz. Oğlum da ben de çok teşekkür ediyoruz. En azından oğlumun dolu dolu zaman geçirdiğini biliyorum. En azından ben de bir şey yaparken onu düşünmeden bir şeyler yapmış oluyorum. İkimiz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“Buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum”

Etkinliğe katılan özel bireylerden Veli Erciyas, Engelsiz Yaşam Parkına geldiğinde çok mutlu olduğunu belirterek, “Bugün seramik boyadık, kozalak boyadık, çok güzel zaman geçti. Annelerimiz takı yaparken biz boyama yapıyoruz, birlikte zamanımız geçiyor. Boccede olduğumuzda anneler makromede oluyorlar. Günlerimiz böyle geçiyor. Buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum. Başkanımıza buraya açtığı için teşekkür ederim, çok seviyoruz onu” ifadelerini kullandı.