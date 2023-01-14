Engelsiz Yaşam Parkında annelere makrome eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında, özel bireylerin annelerine ‘Makrome Eğitimi’ veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireyler için yapılan Engelsiz Yaşam Parkı, misafirlerine beden eğitimi, resim, bocce, halk dansları gibi aktivitelerle tüm günlerini dolu dolu geçirme imkanı sunarken, ailelerine ise haftanın üç günü ’makrome eğitimi’ veriliyor. Makrome derslerine uzun zamandır devam eden anneler, süs eşyalarından sarkaca, hediyelik ürünlerden çantaya kadar birçok ürün işliyor.

"El becerilerini de geliştiriyorlar"

Yenişehir Halk Eğitimden Usta Öğretici olarak görevlendirilen Funda Ulaşlı, "Annelerimiz makrome dersinden çok memnunlar, çünkü kendileri özel çocukların anneleri. Özel çocukların anneleri oldukları için, ister istemez herkesin hayatında stresi, problemi var. Ama onlar psikolojik olarak daha stresli oldukları için, makrome derslerine girdiklerinde o dertlerini kapıda attıklarını söylüyorlar. El becerilerini de geliştiriyorlar. Hatta kendileri bu işleri ilerlettiklerinde, istedikleri zaman bunların kendileri için bir geçim kaynağı olabileceğini söylüyorlar. Bu ürünler sanal ortamlarda veya bazı yerlerde stantlar kurularak satılıyor. Onlar da kendilerine bir geçim kaynağı yapabilirler" dedi.

"Bir şeyleri başarmak bize mutluluk veriyor"

Çocukları diğer etkinliklerdeyken, kendilerinin makrome kursunda rahatladıklarını ve huzur bulduklarını söyleyen Nurdoğan Karaduman, "Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda çok başarılı. Bize büyük destek veriyor. İlk önce duvar süslerinden başladık. Küçük küçük şeyler yaparak becerilerimizi artırdık. Şu anda çantaya geçtik. Makromeler, askılıklar, duvar süsleri, cüzdanlar… Hepsinde ayrı bir heyecan yaşadık. Haftanın 3 günü buradayız. Diğer günler de ders olunca gelip, derse katılıp gidiyoruz. Örneğin pilatese gidiyorum, kızım da o arada dramaya giriyor. Takı tasarımı var, bir de Nefes Terapisi. O kadar güzel dersler ki anlatamam. Yani oradan çıktığımızda hepimiz sanki bulutların üzerindeyiz, çok iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.

"Yalnız olmadığımız duygusu çok değerli bir şey"

Engelsiz Yaşam Parkına oğlu ile birlikte gelen Hülya Önder, "Buraya oğlumu getiriyorum. Çok yoğun ve yorucu bir yaşamım var. Makrome dersi benim stresimi boşaltmama çok iyi geliyor. Yaptığım ürünleri, sevdiğim insanlara hediye ediyorum. Günlerimiz gayet güzel geçiyor, arkadaşlarımızla hocalarımızla uyum içinde götürüyoruz. Hepimiz birbirinden çok farklı, ama yaraları derin, dengeleri hassas, bir sürü soruna sahip insanlarız. Bu işi yaptığımız sürece konuşuyoruz, dertleşiyoruz ve adeta bir grup terapisi oluyor. Yalnız olmadığımız duygusu çok değerli bir şey" diye konuştu.