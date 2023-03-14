Engelsiz Yaşam Parkı, özel birey Selim’in gelişimine katkı sağladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkı sunmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Parkı ile gelişim kaydeden ve sosyal bir yaşam süren özel bireylerden Selim Kaya, katıldığı etkinlikler sayesinde artık insanlarla daha rahat iletişim ve etkileşim kurabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren parkta, bocce, halk dansları, drama ve resim derslerine katılan ve katıldığı etkinlikler sayesinde konuşma becerisi gelişen 15 yaşında Selim Kaya, artık daha girişken, sosyal hayatında daha mutlu ve iletişime açık bir genç oldu. Selim’i parka getiren ve dersler bitene kadar bekleyen babası Talip Kaya da hem Engelsiz Yaşam Parkından hem de oğlunun gösterdiği gelişimden dolayı çok mutlu.

"Selim buraya gelmeye can atıyor"

Selim’in babası Talip Kaya, oğlunun 3 yaşından itibaren özel eğitim aldığını söyleyerek, sosyal aktiviteler sayesinde Selim’in daha mutlu olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Oğlunun Engelsiz Yaşam Parkı açıldığı andan itibaren etkinliklere katıldıklarını aktaran Kaya, "Burayı çok seviyor. Burada aynı Selim gibi arkadaşlarıyla beraber çok iyi bir zaman geçiriyor. Burada bocce, seramik boyama, resim, spor gibi etkinliklerin hepsine katılıyor. Sabah ilk kalktığında zaten ‘ne zaman gideceğiz’ diye önce saati soruyor. Buraya gelmeye can atıyor. Bizim için de çok iyi. Burada hoşça vakit geçirdiği için çok mutlu" dedi.

"Burası yeşillik içinde, güvenli, temiz"

Engelsiz Yaşam Parkında çalışanların ilgisinin de önemli bir etken olduğuna değinen Kaya, "Sağ olsun buradaki öğretmenler de çok yardımcı oluyor bizlere, ilgileniyorlar. Burası yeşillik içinde güvenli, temiz, çok memnunuz. Selim de memnun, biz de memnunuz. Selim’le normal parka gidemiyoruz. Orada arkadaşı yok, bir de sıkılıyor. Yani tek başına da oynamak istemiyor. Özellikle burayı tercih ediyor. Burada en büyük faktör arkadaşları. Selim birebir konuşmak istiyor, onlarla etkileşim halinde olmak istiyor" diye konuştu.

"Burası özel çocuklar için bir nimet"

Özel gereksinimli çocuğu olan aileler için önemli bir yer olduğunu kaydeden Kaya, "Burası güvenlik bakımından, temizlik bakımından, öğretmenlerin ilgisi bakımından böyle özel çocukların gelmesi için bir nimet. Herkes çocuğunu buraya getirsin. Burada o çocuklara dokunacak bir şeyler muhakkak yapılıyor. Her türlü etkinlik var. Selim halk oyunları ekibinde. Engelliler Haftası’nda 14-15 arkadaşıyla beraber 4 okulda gösteriye çıktılar. Özel kıyafetleriyle birlikte, çok güzel bir etkinlikte çok başarılı bir şekilde o etkinliği yerine getirdiler. Selim’le ve arkadaşlarıyla gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yer imkanı verdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Buraya güven içinde geliyoruz. Çocuğumuz zaten isteyerek geliyor. İlk başta önemli olan o. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Engelsiz Yaşam Parkı’na severek gelen Selim Kaya ise "Burada bocce, spor, halk oyunları var. Arkadaşlarımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Selim büyük bir yol kat etti. Arkadaşlarıyla daha güzel iletişim kurmaya başladı"

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, Selim’in geldiğinde içine kapanık bir çocuk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Selim buraya ilk başladığında arkadaşlarıyla çok fazla uyum sağlayamayan, onların yanına yaklaşmakta tedirginlik gösteren, kimseyle çok fazla münasebette bulunmayan, bir şey söylemek konusunda hep çekingen davranan, sürekli bir kenarda sessizce oturup sesi çıkmayan bir öğrencimizdi. Aynı zamanda Selim kas rahatsızlığı da olduğu için, ayaklarındaki kasılmalardan dolayı çok fazla ayakta durma problemi de yaşayan öğrencilerimizden biriydi. Parka gelip gittikçe, burada yapılan etkinlikler, arkadaşlarıyla göstermiş olduğu uyum, öğretmenlerini sevmesi yani bir bütün olarak burada yapılan çalışmalarla Selim büyük bir yol kat etti. Arkadaşlarıyla daha güzel iletişim kurmaya başladı. Etkinliklere daha fazla katılmaya başladı. Öncesinde çok fazla ayakta duramıyor iken daha fazla ayakta durmaya, etkinliklerde daha uzun soluklu aktivite göstermeye başladı. Selim bizim parkımızın en uslu çocuğu. Biz onu çok seviyoruz. Kendini çok güzel ifade etme yoluna da gitmeye başladı. Tabi biz bunları gördükçe çok mutlu oluyoruz. O da çok mutlu ki sabah ders başlamadan parka geliyor, ders bittikten bir süre sonra parkı terk ediyor. Hatta mümkün olsa gitmeyecek. Tabi bugün konumuz Selim olmakla birlikte, parkımızdan yararlanan her çocuğumuz, her öğrencimiz burada çok güzel paylaşımlarda bulunuyor. Çok güzel etkinliklerde bir arada oluyoruz. Onlar mutlu olduğu sürece bizler de mutlu oluyoruz."