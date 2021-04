Engelliler, Mezitli’de yeni bir yaşam alanına kavuştu

Mezitli Belediyesinin yapımını tamamladığı Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi, törenle hizmete açıldı. Engelli vatandaşlar, geniş bir alana sahip yeni mekanlarında spor, bocce, hobi ve avokado bahçesi gibi çok yönlü aktiviteler gerçekleştirebilecekler ve eğitim alabilecekler.

Mezitli Belediyesi Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisinin açılışı gerçekleştirildi. Menderes Mahallesi Pakize Kokulu Anadolu Lisesi batısında bulunan okçuluk tesisleri içerisinde hayata geçirilen Engelli Meclisi, kentte yaşayan engellilerin buluşma ve sosyal faaliyet alanı olacak. Mezitli’de örgütlü tüm engelli derneklerinin ortak olarak kullanacağı tesiste; kafeterya, kütüphane gibi yerlerin yanında, bocce, masa tenisi, bisiklet gibi farklı sporları yapma imkanları da buluyor.

Törene katılanlar, engellilerle bocce ve masa tenisi oynadı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Hatice Özenler, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, bağışları ile katkı sunan hayırseverlere teşekkür plaketi verildi. Törene katılanlar, engellilerle bocce ve masa tenisi oynadı.

Törende yapılan konuşmalar, işaret diliyle açılışa gelen engellilere aktarıldı.

“Başkan Tarhan’ın duyarlılığını diğer belediyeler de göstermeli”

Bölgeye böylesi bir tesis kazandırdığı için Başkan Tarhan’a teşekkür eden Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Özenler, “’Hepimiz birer engelli adayıyız’ demeden engellilerimizin çok büyük ihtiyacını karşılayacak böylesi bir tesis çok önemliydi. İnşallah diğer belediyeler de aynı duyarlılıkla hareket ederek her ilçeye böyle bir tesis kazandırırız” dedi.

“Engelli bireyleri sosyal hayata katmak istiyoruz”

Engelli bireyleri sosyal hayata katabilmek amacıyla Mezitli Belediyesi tarafından Engelli Meclisinin oluşturulduğunu dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul da “Engelli meclisimizde, engellilerimizin kendilerini geliştirirken her türlü sosyal faaliyeti ve sporu yapabileceği bir ortam hazırlandı. Bağışçı desteklerimizle çok daha geniş imkanlara sahip bir tesis haline getirdik” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızı engellilerimiz ile aynı yerde buluşturmak istedik”

Belediye olarak her vatandaşa dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise “Engellilerimize yönelik olarak da Mezitli’de bulunan her engelli derneğimizin kullanabileceği bir mekan oluşturduk. Burada halkımızla engellilerimiz bir arada olsunlar istedik. Her türlü sosyal faaliyete katılabilsinler istedik. Mezitli Kent Konseyimiz bünyesinde görev yapan Engelli Meclisimiz buranın koordinatörlüğünü yapacak. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Her vatandaşımıza hizmet götürmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha büyük hizmetler için sinerji oluşturuyoruz”

Mezitli Belediyesi Down Kafe ile Sağlık Proje Ödülü aldıklarını da hatırlatan Tarhan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm engelli kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de otizmlilerimiz için projelerimiz var. Geçtiğimiz günlerde bu konuda hazırladığımız kısa filmimizin galasını yaptık. Bunun daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalık oluşturması için çalışacağız. Tüm dünyaya duyuracağız. Artık belediyecilik değişti. Yol, park, spor alanı gibi hizmetlerin yanında gönüllere de dokunmamız gerekiyor. Ancak bunu belediye imkanları ile yapmak zor. Devlet desteği de bir yere kadar. O zaman öncülük yaparak vatandaşlarımız arasında bir sinerji oluşturmamız gerekiyor. Biz bu konuda oldukça başarılıyız. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, engellilere, doğamıza, hayvanlarımıza değer veriyoruz. Bu diğer yaptığımız tüm hizmetlerden daha değerlidir” şeklinde konuştu.

“Oy için değil vicdan ve sevgi için çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mezitli Belediyesinin yaptığı başarılı işlere bir yenisini daha eklediğinin altını çizerek, “Sosyal belediyecilik çok önemli bir şey. Bizim anlayışımız, dezavantajlı grupların oylarına talip olmak amacıyla para, gıda yardımında bulunmak değil, onlara gönülden hizmet sunmaktır. Biz vicdan ve sevgi ile bu işi yapıyoruz. Kentte yaşayan vatandaşlarımızı, engellilerimizle ortak bir yaşamda buluşturmamız lazım. Elimizdeki kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek en güzel işleri yapmak durumundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Mersin’e ve Türkiye’ye ihtiyacı olan sosyal belediyecilik hizmetini vermeye davam ediyoruz” dedi.