Mersin Büyükşehir Belediyesince, engelli şahsa düğün için transfer aracı desteği verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Erşahin, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile meclis toplantısı sonrasında Kongre ve Sergi Salonunda görüşerek, düğünü için engelli transfer aracı hizmetinden faydalanmak istediğini belirtti. Başkan Seçer de Erşahin’in talebini hızlıca yerine getirdi. Mustafa ve Meryem Erşahin’in bu mutlu günlerinde yanlarında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiftin mutluluklarına da ortak oldu.

“Başkanımız bu özel günümüzde bize yardımcı oldu”

Mustafa Erşahin duygularını aktarırken, “Ortopedik engelliyim. Sonradan kaza geçirerek olduğum için, 11 yıldır engelliyim. Engelli olmak ayrıcalıktır, bu şekilde de hayat devam ediyor. Teşekkür ediyorum Başkanıma. Bizim araç sıkıntımız olduğu için, meclis toplantısı çıkışında başkanımızın yanına vardım. Kendimi tanıttım. Engelli araç ihtiyacımı söyledim. Sağ olsun o da kırmadı beni. Bu mutlu ve güzel günümüzde bizimle oldu, bizlere yardımcı oldu. Ona bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi engellilerin yanında olduğu için, bizlere özellikle destek olduğu için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum” dedi.