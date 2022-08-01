Engelli öğrenci, engelleri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile aştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim gören engelli Ekin Aydın, üniversite sınavında 110 bin sıralama elde etti.

Kendisini başarıya taşıyan süreci anlatan Aydın, kurs merkezi öğretmenlerinin kendisi ile birebir ilgilenerek sınava hazırladıklarını belirterek, "Belediyenin kurs merkezinde hem ders olarak hem de rehber öğretmenlerden psikolojik destek aldım. Kısacası hem hayatla ilgili, hem de sınav öncesi ve sonrasında çok yardımcı oldular” dedi.

“Durumumdan dolayı bana bire bir ders verdiler”

Lise eğitimini önceki yıl tamamladığını, ancak 1 yıl daha üniversite sınavına hazırlanmaya karar vererek mezuna kaldığını söyleyen Ekin Aydın, Büyükşehir Belediyesi kurs merkezi matematik öğretmenlerinden Taylan Yıldırım’ın kendisi ile temasa geçmesi ile bambaşka bir sınava hazırlık dönemi yaşadığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezindeki rehberlik ve diğer branş öğretmenlerinin kendisi ile yakından ilgilendiğini aktaran Aydın “Sınıf ortamında sınava hazırlanmanın zor olacağını düşünerek ‘nasıl ders alacağım’ diye kaygılarım vardı. Ama oraya gittiğim zaman rehber öğretmenler çok yardımcı oldu. Sınıf ortamında ders almadım. Birebir ders verdiler bana. Çok yardımcı oldular. Ben de evde internetten dinleyerek hazırlandım ve sınava girdim. Rehber öğretmenlerden psikolojik destek de aldım. Hem hayatla ilgili, hem de sınav öncesi ve sonrasıyla ilgili çok yardımcı oldular” diye konuştu.

“Büyükşehir kurs merkezlerinde psikolojik destek de veriyorlar”

Sınav sonucu 110 bin sıralama elde ettiğini dile getiren Aydın “Engel durumumdan dolayı Mersin dışına çıkamıyorum, ailemle birlikte burada kalacağım. Psikoloji veya hukuk düşünüyorum. Şu anda Mersin’deki özel üniversitelerden ve devlet üniversitelerinden puanlara bakıyorum. İlk sıraya özel üniversitelerden hukuku yazmayı düşünüyorum. Eğer gelmezse, psikolojiden devam etmeyi planlıyorum. Bu konuda da belediyedeki rehber öğretmenlerimiz bana, ‘hangisini yazarsam daha iyi olur ya da hangisinin puanları kaçıncı sırada’ bununla ilgili destek sunuyorlar. Ben de ona göre tercih yapacağım” şeklinde konuştu.

“Engelli öğrenciler kesinlikle belediyenin kursuna gitmeliler”

Anne Yıldız Aydın ise oğlunun engelinden dolayı ortaokul ve lise döneminde türlü zorluklar ile karşı karşıya kaldığını, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nde bunun tam tersini yaşadıklarını söyledi. Anne Aydın “İlk defa belediyenin kursunun desteği oldu. Oraya gittiğimizde öğretmenler bize çok destek oldu. Tek tek, bire bir ilgilendiler. Ben sabah bıraktığım zaman öğretmenler alıyordu, çıkışlarda bize haber veriyorlardı. Bizim güvenimiz tamdı. Oğlumuzun başarısı ile gurur duyuyoruz. Bizi çok mutlu etti. Engelli öğrenciler kesinlikle belediyenin kursuna gitmeliler. Öğretmenler birebir ilgileniyor. Çok da başarılı öğretmenler var, kazanma oranı çok yüksek. Engellerini kesinlikle sıkıntı yapmasınlar, gittikleri takdirde çok destek alacaklarına inanıyorum” dedi.