Engelli Kerem, artık rahat gezebiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı altyapı çalışmaları ile özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunmaya, ailelerine ise yardımcı olmaya devam ediyor.

Tarsus’a bağlı yaylalık yerleşim yerleri arasında yer alan Çukurbağ Mahallesi’nde yaşayan Kırlangıç ailesinin üçüncü çocuğu olan ve 6 aylık iken içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu yaralanıp, yüzde 96 engelli duruma gelen Kerem için, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım ekipleri, asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Kırlangıç ailesinin evlerinin de bulunduğu sokak zemininin kötü olması ve tekerlekli sandalye ile gezme imkanı bulunmamasından dolayı Büyükşehir ekipleri, zemin iyileştirme ve ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı. Annesi Sonay ve babası Halil İbrahim Kırlangıç’ın yardımıyla tekerlekli sandalyeye bindirilen fiziksel, zihinsel ve görme engelli 16 yaşındaki Kerem, evlerinin önünden başlayarak alt yol sokak bağlantısına kadar serilen asfalt zeminde gezdirilerek hava alma imkanı kazandı.

Kerem’in babası Halil İbrahim Kırlangıç, sokak zemininin kötü olmasından dolayı oğlunu sokağa çıkartamadığını belirterek, “3 Mart 2007’de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından dolayı oğlum Kerem Kırlangıç, yüzde 96 zihinsel ve fiziksel engelli duruma geldi. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyorduk ve evin önündeki yolun bozuk olmasından dolayı, Kerem’i tekerlekli sandalye ile dışarı çıkaramıyorduk. Çocuğun havalanması, güneş vitaminini alması noktasında sıkıntı yaşıyorduk” dedi.

Bundan dolayı evin bulunduğu sokağın asfaltlanması için Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını kaydeden Kırlangıç, “Bu müracaatımıza yakın ilgi gösterildi. Kısa zaman içinde evimizin bulunduğu sokağın asfaltlanması, böylece Kerem’in rahat bir şekilde dışarıya çıkarak güneşlenmesi, havalanması ve gezdirebilme noktasında çok iyi bir hizmet aldık. Bundan dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.