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Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi
Mersin’de Beyazay Derneği üyesi engelli çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.
MERSİN 03.12.2021, 11:48
Mersin’de Beyazay Derneği üyesi engelli çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Şubede bulunan polis araçlarına binen, polis şapkası takan çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Çocukların polislerle olan diyaloğu ise objektiflere mutluluk tablosu olarak yansıdı.