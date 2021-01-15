Son Dakika
Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Iqbal Mersin’de
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
MERSİN 15.01.2021, 16:51
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Iqbal, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti. Büyükelçi Iqbal’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Iqbal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Büyükelçi Iqbal ise Mersin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkür etti.
3°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü