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Endonezya Büyükelçisi Mersin-Tarsus OSB’de incelemelerde bulundu

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, Mersin Tarsus-Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) incelemelerde bulundu.

MERSİN 17.01.2021, 09:47
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Endonezya Büyükelçisi Mersin-Tarsus OSB’de incelemelerde bulundu

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, Mersin Tarsus-Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Iqbal, MTOSB ziyaretinde bölge yöneticileriyle toplantıya katıldı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Denetim Kurulu üyeleri Yılmaz Akyüz ve Hasan Yıldırım, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve sanayicilerin katıldığı toplantıda, her iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi açısından fikir alışverişinde bulunuldu.

"İş adamlarımızı bir araya getirelim"

Toplantıda konuşan Tekli, Mersin sanayisinin yılın 365 günü çalıştığını ve ürettiğini belirterek, "Pandemi döneminde de tüm tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Üretmekten ve çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye ekonomisi her geçen gün gelişmekte. Biz de MTOSB olarak bu gelişime ayak uydurmaya çalışıyoruz ve ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bugün sizi bölgemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz ve bu temasların ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi adına da faydalı olacağına inanıyoruz. Endonezyalı iş adamlarımız ile Mersinli iş adamlarımızı en kısa sürede bir araya getirelim. Biz örnek bir OSB’yiz. Endonezya’dan bölgemize gelecek olan iş adamlarının burada gözlemlediği yatırımlar mutlaka onlara da örnek olacaktır. Aynı zamanda mutlaka bizlerin de sizlerden örnek alacağımız konular vardır. Bu açıdan önümüzdeki dönemde hem Endonezya’dan iş adamlarımızı bölgemizde ağırlamak istiyoruz hem de Endonezya’ya gelerek ikili temaslarda bulunmak istiyoruz" dedi.

"2023 yılında 10 milyar dolar ticaret hacmi bekliyoruz"

Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ise Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan bir ülke olduklarını ifade ederek, "Sadece hangi yolları izlememiz gerektiği konusunda çalışmalar yaparak potansiyelimizi ortaya çıkarmalıyız. İki ülke arasında şu an 1.6 milyar dolar ticaret

hacmi var. 2023 yılında bu rakamın 10 milyar dolar seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. Bu sene iki ülke arasında yapılacak anlaşmalar ile serbest bölge ticareti yapmaya başlayacağız. Gelecekte Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaretin genişleyeceğine inanıyoruz. Mersin, Türkiye’nin sayılı limanlarından birine sahip. Bu avantajı iyi kullanmalı, siz ihtiyaçlarınızı bizden, biz de ihtiyaçlarımızı sizden almalıyız. İş adamlarımız ile Mersin’e gelmekten mutluluk duyarız, aynı zamanda sizleri de ülkemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Model Fabrika’yı ziyaret etti

Yapılan konuşmaların ardından heyet, MTOSB içerisinde faaliyet gösteren Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Yılbor Plastik Boru fabrikasını ziyaret eden heyet, burada Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım’dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Heyet son olarak hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum gıda işleme teknoloji sanayisi için makineleri bünyesinde üreten AKY Technology Fabrikasını ziyaret ederek Onursal Başkan Sabahattin Akyürek ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek’ten yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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